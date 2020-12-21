Беременная Василиса Фролова заразилась коронавирусом

Украинская телеведущая Василиса Фролова, которая недавно объявила о своей беременности, заразилась коронавирусом.

Такой информацией 42-летняя знаменитость поделилась на личной странице в Instagram, обнародовав фото, сделанное во время забора крови на анализы. Много о своих симптомах Фролова не писала, но отметила, что не чувствует запахов.

"Никогда еще нашатырь не имел такого запаха. Привет, COVID-19", – написала она.

Василиса Фролова заразилась коронавирусом Instagram Василисы Фроловой

Поклонники телеведущей признались, что обеспокоены этой новостью и выразили надежду, что у будущей мамы COVID-19 пройдет легко и без осложнений: "Да ладно? Скорейшего и легкого выздоровления", "Блин, Василиса. Надеюсь что только обоняние пропало и через три дня все пройдет", О, нет. Поправляйтесь, "Пусть пройдет легким путем", "Пусть у вас обоих все будет хорошо", – написали люди.

Напомним, что о своей беременности Фролова рассказала в ноябре 2020 года. Знаменитость также показала свои фото "в положении", снятые в Дубае. К слову, о том, кто является отцом ребенка Василисы, ничего неизвестно. Телеведущая тщательно скрывает свою личную жизнь.

Беременная Василиса Фролова elle.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Василиса Фролова в эфире украинской программы позволила себе громкие и агрессивные высказывания против украинских песенных квот на радио.