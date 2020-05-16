Беременная участница "Від пацанки до панянки" рассказала о выкидыше

Участница реалити "Від пацанки до панянки" и первого сезона "Супермодель по-украински" (Новый канал), которая недавно сообщила о своей беременности, поделилась личной историей о выкидыше.

Девушка рассказала, что ранее уже была беременна, но потеряла ребенка. Это стало для нее тяжелым ударом, сообщила изданию OBOZREVATEL пресс-служба Нового канала.

Роговенко также рассказала о том, как узнала о своей второй беременности.

Влада Роговенко Пресс-служба

"У меня очень регулярный цикл, поэтому, когда он сбился, я сразу заподозрила беременность. Первые признаки ощутила несколькими днями ранее. Ведь знаю, как чувствует себя женщина в положении, так как уже была беременна. Но в первый раз у меня случился выкидыш", – поделилась Влада.

Девушка указала, что сразу после того, как аптечный тест показал положительный результат, обратилась в больницу, чтобы быть уверенной, все ли в порядке.

Беременная Влада Роговенко Пресс-служба Нового канала

"Я боялась, что повторится мой первый печальный опыт. Но УЗИ ничего не показало. Срок был маленький. Когда врачи подтвердили беременность, я сдала все анализы и рано встала на учет", – добавила Влада.

Девушка также раскрыла фанатам пол ребенка – она станет мамой мальчика. Малыш должен появиться на свет в начале октября.

Влада Роговенко Пресс-служба Нового канала

"Настроилась уже на куколки и замки, а теперь будут бесконечные одинаковые машинки. В любом случае, ребенок – это прекрасно. И я рада тому, что буду мамой сына. Очень жду момента, когда возьму на руки маленького "дракончика", – подытожила Влада, добавив, что хотела бы назвать малыша Марком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее героиня популярного реалити "Від пацанки до панянки" (Новый канал) Виктория Кошутина рассказала, что не выходит из дому из-за страха расправы, так как ей постоянно угрожают.