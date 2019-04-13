Беременная супермодель взбудоражила сеть абсолютно голыми фото

Известная топ-модель Тина Кунаки, которая на сегодняшний день находится на последних сроках беременности, взбудоражила своих фанатов обнаженными фотографиями.

Незадолго до рождения своего первенца от мужа, французского киноактера Венсана Каселля, Тина Кунаки снялась абсолютно обнаженной в откровенной фотосессии для французского глянцевого журнала "Photo". Снимками модель поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки Фото: instagram.com/tinakunakey

Ранее OBOZREVATEL публиковал обнаженные фотографии скандальной российской балерины Анастасии Волочковой, которая снялась для импровизированной фотосессии в бане.

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