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Беременная супермодель взбудоражила сеть абсолютно голыми фото

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Известная топ-модель Тина Кунаки, которая на сегодняшний день находится на последних сроках беременности, взбудоражила своих фанатов обнаженными фотографиями.

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Незадолго до рождения своего первенца от мужа, французского киноактера Венсана Каселля, Тина Кунаки снялась абсолютно обнаженной в откровенной фотосессии для французского глянцевого журнала "Photo". Снимками модель поделилась на своей странице в Instagram.

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: instagram.com/tinakunakey

Тина Кунаки

Тина Кунаки

Фото: instagram.com/tinakunakey

Ранее OBOZREVATEL публиковал обнаженные фотографии скандальной российской балерины Анастасии Волочковой, которая снялась для импровизированной фотосессии в бане.

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Персона
Тина Кунаки
Теги
модельфотографиифотосессияэротика
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