"Беременная?" Располневшая российская звезда в прозрачном платье озадачила сеть

Российская певица и участница группы Serebro Ольга Серябкина озадачила поклонников располневшей фигурой в прозрачном платье, сквозь которое были видны ее трусики.

В таком эпатажном наряде звезда появилась на записи новогоднего концерта-вечеринки "SnowПати" канала "Музыка Первого", которая состоялась в московском спорткомплексе "Олимпийский".

Фото и видео своего образа Серябкина поделилась на странице в Instagram. "Если обычно я жду, что мои главные желания исполнятся в ночь на Новый год, то вчера одно уже сбылось. Мой трек "Потому что любовь" будет играть на одной из самых крутых новогодних шоу на "Музыке первого". Не пропустите. В этом году хочу быть в белом, влюбилась в этот цвет. Вам как этот лук? Оцените от 1 до 10", —поинтересовалась мнение подписчиков артистка.

Большинство фолловеров отметили, что она заметно поправилась, а наряд лишь подчеркнул эти изменения во внешности, а кто-то даже предположил, что певица беременная.

"Беременная?", "Модный приговор вам в помощь, и вообще без слез не глянешь", "Похожа на сардельку", "Ты очень потолстела", "Оль, ты что беременная? Или такое платье просто неудачное?", "Бегом на фитнес и не жалей себя, еще и белое", - делились своими впечатлениями комментаторы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, у одного из отелей Москвы двое нетрезвых парней напала на солистку группы Serebro Ольгу Серябкину. На помощь артистке пришел водитель ее такси, который осадил злоумышленников.