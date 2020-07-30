Беременная победительница "Танцев со звездами" раскрыла пол и имя будущего ребенка

Ольга Веркалец Люди 15:47, 30.07.2020

Победительница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая беременна во второй раз, поделилась с поклонниками радостной новостью. Хореограф призналась, что вместе с мужем Иваном Хомячуком ждут сына.

На своей странице в Instagram Гвоздева выложила фото, на котором позирует обнаженной, а беременный животик прикрывает длинной розовой накидкой. Также танцовщица опубликовала видео, которое сделала во время УЗИ.

"Сегодня волнующий момент, я узнала пол нашего ребенка. И это будет мальчик! Вот он! Класс!" – прокомментировала 31-летняя Илона.

Илона Гвоздева раскрыла пол и имя будущего ребенка
Instagram @ilonagvozdeva

Отметим, что супруги также воспитывают четырехлетнюю дочь Валерию. Ранее артистка рассказала, что они с мужем решили назвать малыша Доминик. Имя связано с отдыхом пары в Доминикане, ведь тогда Гвоздева начала подозревать о своем состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Илона Гвоздева похвасталась пикантным фото, на котором позировала в бикини, лежа у бассейна.

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