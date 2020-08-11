Беременная певица Тарабарова раскрыла пол будущего ребенка

30-летняя украинская певица Светлана Тарабарова, которая во второй раз станет мамой, поделилась с поклонниками радостной новостью. Артистка сообщила, что ждет девочку.

Соответствующим признанием артистка поделилась на личной странице в Instagram. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в ярком желтом платье на фоне раритетной машины (снимок смотрите ниже).

"Да! У нас будет девочка. Мы мечтали о ней, и на УЗИ, когда узнали, – я плакала от счастья", – рассказала певица.

Тарабарова беременна девочкой Instagram @tarabarova

Фоловеры обрадовались за Тарабарову и оставили под публикацией множество приятных комментариев.

"Искренние поздравления! С самого начала была уверена, что будет девочка", "Поздравляю! Пусть растет красивая и счастливая! Всего наилучшего", "Легких родов! Пусть девочка растет здоровая на радость родителям и брату", – написали в комментариях .

Скриншот комментариев Instagram @tarabarova

Скриншот комментариев Instagram @tarabarova

Отметим, будущий ребенок станет вторым для Светланы и ее мужа Алексея Бондаря: осенью 2018 года в пары родился первенец, сын Иван.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница пятого сезона шоу "Танцы со звездами" Илона Гвоздева, которая беременна во второй раз, призналась, что вместе с мужем Иваном Хомячуком ждут сына.