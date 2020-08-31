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Беременная Гвоздева сплясала в шоу "Танці з зірками": в сети разгорелись споры

Елена Кордунова
Елена Кордунова
Люди
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Беременную Илону Гвоздеву раскритиковали за участие в проекте

Беременную Илону Гвоздеву раскритиковали за участие в проекте. Коллаж

Украинская хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева беременная выступила в первом прямом эфире вместе с ведущим Дмитрием Танковичем. Пара станцевала зажигательный ча-ча-ча и вызвала споры в сети.

Так, Гвоздева вышла на паркет, будучи на восьмом месяце беременности. Пользователи сети раскритиковали ее, так как, по их мнению, участие в проекте может навредить ребенку. Видео с выступлением Танковича и Гвоздевой опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Все подробности первого эфира шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

Илона Гвоздева на восьмом месяце беременности станцевала ча-ча-ча

Илона Гвоздева на восьмом месяце беременности станцевала ча-ча-ча YouTube (скриншот видео)

Другие же пользователи отметили, что Гвоздева пошла на "Танцы" только ради пиара. Однако, нашлись и те, кто поддержал артистку указав, что если она себя хорошо чувствует, то может без опасения продолжать танцевать.

Сама же Илона подчеркнула, что спорт и танцы помогают ей поддерживать себя в форме. Более того, во время тренировок за Гвоздевой постоянно наблюдал врач.

Гвоздева беременная станцевала на проекте

Гвоздева беременная станцевала на проекте YouTube (скриншот видео)

Жюри шоу "Танці з зірками" похвалило артистку за смелость, а участие в проекте назвало "подвигом". Впрочем, это никак не повлияло на оценки жюри: пара получила 7 баллов от Григория Чапкиса, и по 6 баллов от Катерины Кухар и Влада Ямы (19 баллов с 30 возможных).

Некоторые пользователи раскритиковали Гвоздеву

Некоторые пользователи раскритиковали Гвоздеву YouTube

Мнения пользователей сети разделились

Мнения пользователей сети разделились YouTube

Илону Гвоздеву раскритиковали за танцы на восьмом месяце беременности

Илону Гвоздеву раскритиковали за танцы на восьмом месяце беременности YouTube

Реакция сети на выступление Гвоздевой и Танковича

Реакция сети на выступление Гвоздевой и Танковича YouTube

Отметим, это единственный случай во всем мире, когда в шоу формата "Танці з зірками" участвует беременная танцовщица.

Как сообщал OBOZREVATEL, две пары полноценно не смогли принять участие в первом эфире нового сезона "Танців з зірками" – участники и их партнеры заболели коронавирусом. Так, положительные тесты на COVID-19 получили телеведущая Ольга Фреймут и актриса Дарья Петрожицкая. Также коронавирусом переболели и их партнеры Илья Падзина и Игорь Гелуненко.

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