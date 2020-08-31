Беременная Гвоздева сплясала в шоу "Танці з зірками": в сети разгорелись споры

Украинская хореограф и участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева беременная выступила в первом прямом эфире вместе с ведущим Дмитрием Танковичем. Пара станцевала зажигательный ча-ча-ча и вызвала споры в сети.

Так, Гвоздева вышла на паркет, будучи на восьмом месяце беременности. Пользователи сети раскритиковали ее, так как, по их мнению, участие в проекте может навредить ребенку. Видео с выступлением Танковича и Гвоздевой опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Все подробности первого эфира шоу "Танці з зірками 2020" читайте на OBOZREVATEL.

Илона Гвоздева на восьмом месяце беременности станцевала ча-ча-ча YouTube (скриншот видео)

Другие же пользователи отметили, что Гвоздева пошла на "Танцы" только ради пиара. Однако, нашлись и те, кто поддержал артистку указав, что если она себя хорошо чувствует, то может без опасения продолжать танцевать.

Сама же Илона подчеркнула, что спорт и танцы помогают ей поддерживать себя в форме. Более того, во время тренировок за Гвоздевой постоянно наблюдал врач.

Гвоздева беременная станцевала на проекте YouTube (скриншот видео)

Жюри шоу "Танці з зірками" похвалило артистку за смелость, а участие в проекте назвало "подвигом". Впрочем, это никак не повлияло на оценки жюри: пара получила 7 баллов от Григория Чапкиса, и по 6 баллов от Катерины Кухар и Влада Ямы (19 баллов с 30 возможных).

Некоторые пользователи раскритиковали Гвоздеву YouTube

Мнения пользователей сети разделились YouTube

Илону Гвоздеву раскритиковали за танцы на восьмом месяце беременности YouTube

Реакция сети на выступление Гвоздевой и Танковича YouTube

Отметим, это единственный случай во всем мире, когда в шоу формата "Танці з зірками" участвует беременная танцовщица.

Как сообщал OBOZREVATEL, две пары полноценно не смогли принять участие в первом эфире нового сезона "Танців з зірками" – участники и их партнеры заболели коронавирусом. Так, положительные тесты на COVID-19 получили телеведущая Ольга Фреймут и актриса Дарья Петрожицкая. Также коронавирусом переболели и их партнеры Илья Падзина и Игорь Гелуненко.

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