Беременная Джамала рассказала, как готовится к родам

Известная украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала рассказала, как готовится к рождению второго ребенка.

Откровенными подробностями своей личной жизни артистка поделилась с ведущей программы "Светская жизнь" Екатериной Осадчей (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По словам звезды, никогда не знаешь, когда произойдут роды, поэтому нужно быть готовой всегда. Она призналась, что ей не страшно рожать во второй раз.

Джамала с сыном Эмиром

"Каждый раз ты не знаешь, когда это произойдет. Например, Эмира (первый ребенок Джамалы и ее мужа Бекира, – ред.) Я родила на 37 неделе. Эти все даты, которые высчитывают, – это круто, но решает ребенок все же", – сказала Джамала.

Джамала с мужем Бекиром

Артистка отметила, что хочет до начала родов завершить ремонт в детской комнате, который длится уже долгое время. Также она рассказала, что с мужем готовят своего сына к рождению братика или сестрички:

"Мы говорим, что там будет би-би (ребенок на крымскотатарском, а он говорит: "Ач" (открой). То есть все логично: ты говоришь, что там что-то есть, а он – ач, открой".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Джамала поделилась историей о депортации семьи из Крыма в 1944 году.