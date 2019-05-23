"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских

Долгожданная свадьба Потапа (Алексея Потапенко) и поп-дивы Насти Каменских (NK) буквально взорвала социальные сети, а пользователи начали подмечать странные детали.

В частности, во время прямой трансляции Оли Поляковой в сети обратили внимание на фигуру невесты, которая вместе с женихом несколько месяцев упорно приводила себя в форму.

В комментариях к видео поклонники заметили, что Каменских выглядит далеко не худышкой, из-за чего в очередной раз понеслись слухи, что артистка беременна.

"Каменских беременная! Виден животик", "Беременна? Наверно да, живот округлился", "Настя беременна?", "Потап вообще не худой", – прокомментировали в сети.

Каменских и Потапенко после церемонии fan_potap_nastya

Пользователи заподозрили Каменских в беременности

Что примечательно, совсем недавно на снимках Каменских демонстрировала очень стройную фигуру, потому есть вероятность, что иллюзию круглого живота на самом деле создало свадебное платье. К слову, наряд Насти многие достойно оценили.

"Как приятно видеть Настю в платье такого кроя, плечи закрытые, вырез не вульгарный, длина в пол, замечательно", "Платье красивое! Какая ткань", – добавили в сети.

MOZGI Ent.

reiband / Instagram

Напомним, что поклонники неоднократно подозревали артистку в беременности, хотя сама она заявляла, что никогда в жизни не рожала. А позже "бальзам на душу" фанатам пролила признанием, что хочет детей и обязательно добьется своей цели.

Настя Каменских Instagram@kamenskux

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