"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских

Долгожданная свадьба Потапа (Алексея Потапенко) и поп-дивы Насти Каменских (NK) буквально взорвала социальные сети, а пользователи начали подмечать странные детали.
В частности, во время прямой трансляции Оли Поляковой в сети обратили внимание на фигуру невесты, которая вместе с женихом несколько месяцев упорно приводила себя в форму.
В комментариях к видео поклонники заметили, что Каменских выглядит далеко не худышкой, из-за чего в очередной раз понеслись слухи, что артистка беременна.
"Каменских беременная! Виден животик", "Беременна? Наверно да, живот округлился", "Настя беременна?", "Потап вообще не худой", – прокомментировали в сети.
Каменских и Потапенко после церемонии
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Пользователи заподозрили Каменских в беременности
Что примечательно, совсем недавно на снимках Каменских демонстрировала очень стройную фигуру, потому есть вероятность, что иллюзию круглого живота на самом деле создало свадебное платье. К слову, наряд Насти многие достойно оценили.
"Как приятно видеть Настю в платье такого кроя, плечи закрытые, вырез не вульгарный, длина в пол, замечательно", "Платье красивое! Какая ткань", – добавили в сети.
MOZGI Ent.
reiband / Instagram
Напомним, что поклонники неоднократно подозревали артистку в беременности, хотя сама она заявляла, что никогда в жизни не рожала. А позже "бальзам на душу" фанатам пролила признанием, что хочет детей и обязательно добьется своей цели.
Настя Каменских
Instagram@kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 мая Потап нарушил молчание по поводу свадьбы. Он опубликовал сенсационное видео, где открыто признался в любви.
Ресторан, в котором проходило торжество, был засекречен, но OBOZREVATEL выяснил название заведения, в котором получио комментарий менеджеров.
Звезды украинского шоубиза массово начали поздравлять музыкантовв социальных сетях.
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Появились первые видео с официальной церемонии, где показали, как Потап и Настя обменялись кольцами.
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