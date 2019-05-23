ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
СпортLady

/Люди

"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских

8.8тЧитать материал на украинском

Долгожданная свадьба Потапа (Алексея Потапенко) и поп-дивы Насти Каменских (NK) буквально взорвала социальные сети, а пользователи начали подмечать странные детали.

В частности, во время прямой трансляции Оли Поляковой в сети обратили внимание на фигуру невесты, которая вместе с женихом несколько месяцев упорно приводила себя в форму.

В комментариях к видео поклонники заметили, что Каменских выглядит далеко не худышкой, из-за чего в очередной раз понеслись слухи, что артистка беременна.

"Каменских беременная! Виден животик", "Беременна? Наверно да, живот округлился", "Настя беременна?", "Потап вообще не худой", – прокомментировали в сети.

Каменских и Потапенко после церемонии

Каменских и Потапенко после церемонии

fan_potap_nastya

Пользователи заподозрили Каменских в беременности

Пользователи заподозрили Каменских в беременности

"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских
"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских
"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских

Что примечательно, совсем недавно на снимках Каменских демонстрировала очень стройную фигуру, потому есть вероятность, что иллюзию круглого живота на самом деле создало свадебное платье. К слову, наряд Насти многие достойно оценили.

"Как приятно видеть Настю в платье такого кроя, плечи закрытые, вырез не вульгарный, длина в пол, замечательно", "Платье красивое! Какая ткань", – добавили в сети.

"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских

MOZGI Ent.

"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских

reiband / Instagram

"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских
"Беременна?" В сети ажиотаж из-за фигуры Каменских

Напомним, что поклонники неоднократно подозревали артистку в беременности, хотя сама она заявляла, что никогда в жизни не рожала. А позже "бальзам на душу" фанатам пролила признанием, что хочет детей и обязательно добьется своей цели.

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram@kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
УкраинаКиев
Теги
свадьбашоу-бизнессплетнислухибеременность
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
2
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения