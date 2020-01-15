Беременна от Слепакова или нет? Появилось показательное фото Ходченковой

Российская актриса Светлана Ходченкова, которую ранее заподозрили в беременности от юмориста Семена Слепакова, поделилась фото с отдыха.

Так, на нем артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующий снимок Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Ходченкова Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

Отметим, что многие поклонники засыпали звезду комплиментами. Однако некоторые все же расстроились из-за того, что Светлана не беременна.

"Вы сексуальная девушка", "Бедра какие", "Пушка", "Так что, новости о том, что вы беременна, неправда? Как жаль", "Стоп! Она же была беременна от Слепакова. Нет?", — написали люди.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Семена Слепакова и Светлану Ходченкову заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались.

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