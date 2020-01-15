Главная Новости
15 января • обновлено в 12:43
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Беременна от Слепакова или нет? Появилось показательное фото Ходченковой

1.1т
Читать материал на украинском

Российская актриса Светлана Ходченкова, которую ранее заподозрили в беременности от юмориста Семена Слепакова, поделилась фото с отдыха.

Так, на нем артистка позировала в откровенном купальнике, продемонстрировав стройную фигуру. Соответствующий снимок Ходченкова опубликовала на своей странице в Instagram.

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова

Фото: instagram/svetlana_khodchenkova

Новости
"Появляется животик": Каменских на новом фото заподозрили в беременности

Отметим, что многие поклонники засыпали звезду комплиментами. Однако некоторые все же расстроились из-за того, что Светлана не беременна.

"Вы сексуальная девушка", "Бедра какие", "Пушка", "Так что, новости о том, что вы беременна, неправда? Как жаль", "Стоп! Она же была беременна от Слепакова. Нет?", — написали люди.

Беременна от Слепакова или нет? Появилось показательное фото Ходченковой
Беременна от Слепакова или нет? Появилось показательное фото Ходченковой
Беременна от Слепакова или нет? Появилось показательное фото Ходченковой
Беременна от Слепакова или нет? Появилось показательное фото Ходченковой
Беременна от Слепакова или нет? Появилось показательное фото Ходченковой

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Семена Слепакова и Светлану Ходченкову заметили в Эрмитаже, где они целовались и обнимались.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Светлана Ходченкова Семен Слепаков
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги