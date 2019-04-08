"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем, вызвала споры в сети новым видео. Она опубликовала в своем Instagram ролик, на котором прогуливается по Нью-Йорку.

Некоторые пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит, а вот другая часть фанатов артистки заявили, что Лорак выглядит странно. Кроме того, поклонники певицы поинтересовались, не беременна ли она.

Podrobnosti.ua

"Красивая", "Такая яркая", "Надо начинать меньше есть", "Косолапая", "Так наигранно", "Ну и походка", "С Лазаревым переписываешься?", "Каролина действительно беременна?" - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхали российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

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