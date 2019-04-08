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"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео

2.5тЧитать материал на украинском

Украинская певица Ани Лорак, которая недавно развелась с мужем, вызвала споры в сети новым видео. Она опубликовала в своем Instagram ролик, на котором прогуливается по Нью-Йорку.

Некоторые пользователи сети отметили, что она прекрасно выглядит, а вот другая часть фанатов артистки заявили, что Лорак выглядит странно. Кроме того, поклонники певицы поинтересовались, не беременна ли она.

"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео

Podrobnosti.ua

Новости
"Вульгарная": Каминская показала откровенное видео в купальнике

🤟Have a good day!

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

"Красивая", "Такая яркая", "Надо начинать меньше есть", "Косолапая", "Так наигранно", "Ну и походка", "С Лазаревым переписываешься?", "Каролина действительно беременна?" - пишут в сети.

"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео
"Беременна?" Лорак вызвала споры в сети из-за странного видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами. Также позже стало известно, что вместе с Лорак и Лазаревым отдыхали российский поп-король Филипп Киркоров и украинская гимнастка Лилия Подкопаева.

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