Беременна? Каменских впервые прокомментировала слухи

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) решила развеять все слухи о беременности, заявив, что просто объелась во время медового месяца.
В сюжете ТСН говорится, что признание певица сделала во время своего первого концерта в качестве замужней женщины, который она дала в одном из ночных клубов Киева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Поводом массовых обсуждений по поводу "интересного положения" Каменских появились, когда она с Потапом (Алексеем Потапенко) отправилась в Турцию. Каждый день они радовали поклонников свежими снимками в купальниках.
Первый концерт Насти Каменских после медового месяца
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Фолловеры заметили, что любимая певица поправилась, что натолкнуло на мысль о беременности. Журналисты опросили поклонников в клубе. Многие заявили, что артистам уже пора задуматься о детях. Также комментарий дала экстрасенс, которая сказала, что не чувствует еще одной жизни в Каменских.
В конце мероприятия она все же решила ответить на вопрос, который волновал многих фанатов на концерте.
"Все пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и обож*алась, правда", –призналась она, посоветовав женщинам, которые нашли того единственного, держать их за "орешки" и не отпускать.
Instagram@kamenskux
Каменских и Потап в медовом месяце
Instagram@kamenskux
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сети давно ходили слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. В октябре 2017 года они сообщили, что ставят совместную деятельность на паузу.
В сентябре 2018 года артисты одновременно похвастались фото с Майами, а в августе отправились вместе в отпуск в Италию. Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминало обручальное.
До последнего пара скрывала свои отношения от публики. Историю их любви читайте по ссылке.
23 мая состоялась долгожданная свадьба Каменских и Потапенко, на которой присутствовало больш сотни гостей и знаменитостей.
После этого они отправились в Турцию в медовый месяц, откуда радовали поклонников многочисленными снимками.
3 июня стало известно, что парочка была вынуждена вернуться из медового месяца.
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