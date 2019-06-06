Беременна? Каменских впервые прокомментировала слухи

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) решила развеять все слухи о беременности, заявив, что просто объелась во время медового месяца.

В сюжете ТСН говорится, что признание певица сделала во время своего первого концерта в качестве замужней женщины, который она дала в одном из ночных клубов Киева (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Поводом массовых обсуждений по поводу "интересного положения" Каменских появились, когда она с Потапом (Алексеем Потапенко) отправилась в Турцию. Каждый день они радовали поклонников свежими снимками в купальниках.

Первый концерт Насти Каменских после медового месяца скриншот

Фолловеры заметили, что любимая певица поправилась, что натолкнуло на мысль о беременности. Журналисты опросили поклонников в клубе. Многие заявили, что артистам уже пора задуматься о детях. Также комментарий дала экстрасенс, которая сказала, что не чувствует еще одной жизни в Каменских.

В конце мероприятия она все же решила ответить на вопрос, который волновал многих фанатов на концерте.

"Все пишут, что я беременна. Но я не беременная, я просто была в Турции и обож*алась, правда", –призналась она, посоветовав женщинам, которые нашли того единственного, держать их за "орешки" и не отпускать.

Instagram@kamenskux

Каменских и Потап в медовом месяце Instagram@kamenskux

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