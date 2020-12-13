Бенюк рассказал, как переболел коронавирусом

Известный украинский актер и народный артист Богдан Бенюк переболел коронавирусом.

В интервью для "Светской жизни" знаменитость рассказал, как прошла его болезнь, а также признался, какие были у него симптомы. Как отметил Бенюк, у него была легкая форма COVID-19.

"Видно, я много не согрешил и Бог дал мне легко перенести эту болезнь. Только два дня какой-то рецидив, а затем очень легко и с легкими, и со всем остальным. Береженого и бог бережет. У меня была тропинка протоптана от моей спальни в туалет. Я к ручкам не прикасался, ходил в маске и перчатках. Это ответственный момент", – признался артист.

Кроме того, актер рассказал, что даже не контактировал с родней, чтобы не заразить их коронавирусом. Даже свою маму, которая жила у актера в загородном доме, он перевез в квартиру, дабы не подвергать ее опасности. А вот, по словам Бенюка, с женой он общался, поскольку она связана с медициной. Как признавался актер, он ее называл "врач Айболит".

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан Бенюк высказывался по поводу отношений Украины и России.