Таинственный британский художник Бэнкси, известный своими граффити на остросоциальные и политические темы, презентовал новую работу. Она посвящена протестам против полицейской жестокости и расизма в США, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда
Также Бэнкси на личной странице в Instagram высказался о расовой дискриминации и ее негативном влиянии на сознание всего человечества.
Instagram @banksy
Новая работа уличного художника представляет собой мемориальный портрет с затемненным лицом и свечу, которая якобы поджигает флаг США.
Бэнкси также прокомментировал, что, по его мнению, ответственность за систему, которая приводит к дискриминации и насилию темнокожих, лежит на их белых согражданах.
Instagram @banksy
"Система подставила небелых людей. Белая система. Словно сломанная труба, заливающая водой квартиру людей, живущих этажом ниже", – написал художник.
Также он добавил, что эта проблема делает жизнь других людей невыносимой, и они даже не в состоянии противостоять, поскольку никто не пустит их "в квартиру этажом выше".
Instagram @banksy
"Это проблема белых. И если белые люди не решат ее, кому-то придется подняться этажом выше и выбить дверь", – подытожил Бэнкси.
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