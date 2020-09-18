Белорусская певица отказалась выступать на концерте в поддержку Лукашенко

Белорусская певица, финалистка шоу "Голос. Дети – 4" (Россия) Стефания Соколова отказалась выступать на концерте в Минске в поддержку Александра Лукашенко. Вместо нее на сцену вышла другая девушка, которая исполнила песню под ее фонограмму.

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram. По ее словам, никто не спрашивал у нее разрешения на использование трека, она просто увидела запись выступления, который впоследствии опубликовала в своем аккаунте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я отказалась петь на концерте. На видео неизвестная девочка, которая открывает рот под мой вокал! А как же нарушение авторских прав?" – возмутилась Соколова.

Соколова отказалась петь на концерте в поддержку Лукашенко. Instagram Стефания Соколова

Также певица опубликовала свое выступление, чтобы поклонники сравнили голос. Пользователи соцсети поддержали решение артистки отказаться от участия в концерте и посоветовали ей обратиться в суд.

"Нет слов! Обращайтесь в суд! Мы с тобой, Стефания", "Спасибо вам за вашу позицию", "Вся страна тебя поддерживает", – написали в комментариях.

В сети поддержали Соколову. Instagram Стефания Соколова

Поклонники поддержали певицу. Instagram Стефания Соколова

Выступление Соколовой: смотреть видео

Выступление другой участницы под фонограмму Соколовой: смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, певица, вокалистка группы Shuma Руся (настоящее имя Марина Шукюрова) покинула Беларусь и переехала в Киев. По мнению 40-летней артистки, оставаться в стране для нее стало опасно.