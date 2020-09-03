Белорусская певица о переезде в Киев: оставаться дома небезопасно

Певица, вокалистка группы Shuma Руся (настоящее имя Марина Шукюрова) покинула Беларусь и переехала в Киев.

По мнению 40-летней артистки, оставаться в стране для нее стало небезопасно. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Я уехала с Аей (дочерью. – Ред.) в Киев. Сегодня я начинаю встречаться с медиа и фондами, у меня теперь развязаны руки и возвращается продуктивность", – поделилась певица.

Шукюрова с дочерью Аей. Rebenok.by

Отметим, что с 2001 года Руся была вокалисткой рок-группы Indiga, а с 2008 года также выступала в фолк-проекте Akana-NHS. Популярность артистка получила, когда создала музыкальный коллектив Shuma. В 2019 году клип группы на песню "Хмаркі" получил награду на Berlin Music Video Awards.

Шукюрова сообщила, что уехала в Украину. Facebook Maryna Rusia Šukiurava

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что лидер группы NAKA, актриса Анастасия Шпаковская покинула вместе с детьми Беларусь из-за протестов, которые начались в стране 9 августа.