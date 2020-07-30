Белорусский комик Иван Усович, который переехал жить в Россию, высказался о ситуации, которая сложилась вокруг предстоящих президентских выборов в Беларуси и раскритиковал Александра Лукашенко.

Он отметил, ему не нравится, что Лукашенко занимает пост главы государства уже 26 лет, устроил в Беларуси диктатуру и сейчас грязными способами убирает с дороги своих конкурентов. Об этом шла речь в интервью Усовича Юрию Дудю (смотрите видео в конце новости).

Юрий Дудь и Иван Усович YouTube (скриншот видео)

Иван также отметил, что опасается высказываний против президента Беларуси Лукашенко, однако считает глупым отмалчиваться. Он не исключает того, что после возвращения в Беларусь может стать политзаключенным и понести ответственность за свои слова и призывы к протестам в стране.

"Лидер белорусской оппозиции, кем я стал... Но надо привыкать. Я уже репетирую, как буду на заседании суда. Не то чтобы я стал каким-то политэкспертом, но просто если тебя спрашивают о политической ситуации в Беларуси, странно на это не отвечать и отмалчиваться. Это как будто ты сам себя уважать не будешь. Ты же все это с друзьями обсуждаешь, в ох*е об этом говоришь, а тут отказываешься. Я говорил, что нужно выходить на площадь и протестовать. Сейчас ничего не изменилось. Бабарико не допустили к выборам, осталась Тихановская. По итогу теперь всем нужно идти голосовать за Тихановскую", – высказался Усович.

Усович и Дудь поговорили о политике в Беларуси YouTube (скриншот видео)

По его словам, диктатура Лукашенко является одной из главных проблем в стране, а тот факт, что нынешний президент хвастается отсутствием войны в стране, артист считает нелепым.

"Что мне не нравится в Беларуси? Да что людей пи*дят палками по е*алу. Что тут может нравиться? И то, что один чувак у власти уже 600 лет. Мне вот что странно – единственное, за что он топит, это то, что в Беларуси нет войны. Хотя сх*я ли она должна быть в Европе в 2020 году. В Украине идет война, но это единичный случай. В Беларуси просто еще неоткуда этой войне взяться. Никаких разногласий по языку, по религии. Ничего такого нет, так почему, бл*дь, должна быть война в Беларуси? Брест с Могилевом будут воевать?" – добавил Иван Усович.

Усович раскритиковал Лукашенко YouTube (скриншот видео)

Он также прокомментировал скандал вокруг того, что бывшего председателя правления Белгазпромбанка и главного конкурента главы Беларуси Александра Лукашенко Виктора Бабарико не допустили на выборы.

"В том, что Бабарико не допустили к выборам, нет ничего удивительного. Я думаю, что уже все белорусы проиграли в своей голове самые худшие сценарии. И все понимают, как эти выборы закончатся (победой Лукашенко. – Ред). Им "нарисуют" 75% голосов за Лукашенко и они просто будут жить в стране, где все не любят президента. Хочется надеяться, что это может поменяться, но это будет не сейчас", – отметил комик.

Иван Усович YouTube (скриншот видео)

Комик объяснил, почему начал открыто говорить о политике, хотя ранее считал себя аполитичным человеком.

"В целом есть ощущение, что люди как-то больше начали интересоваться политикой. Я вижу, что это находит какой-то отклик. До движухи в Беларуси, которая развернулась этим летом, я был аполитичным человеком. Однако если ты родился в этой стране в 1993 году, и рос всю жизнь в Беларуси, и всю твою жизнь там был один и тот же президент, которого невозможно поменять, ты хочешь-не хочешь будешь аполитичным. Я думаю, белорусы еще полгода назад меньше интересовались политикой. А сейчас прям все проснулись, начали все в это входить. Это круто... Просто белорусское законодательство, оно какое-то такое, вроде говоришь очевидные вещи, а оказывается, ты пять статей нарушил. Короче, ждем, что будет дальше", – сказал Усович.

Дудь и Усович YouTube (скриншот видео)

Ранее Иван Усович отмечал, что если Лукашенко будет препятствовать другим кандидатам на пост президента Беларуси участвовать в предвыборной гонки, то он надеется на сознательность населения страны и призывает всех выходить на протесты.

"Единственная надежда, что просто очень много людей выйдут на площадь и своим количеством покажут и Лукашенко, и силовикам, и себе, насколько их много, и что это явно не 10%, которые он – Лукашенко – дал Тихановской с Бабарико", – сказал артист.

Напомним, в воскресенье, 9 августа, в Беларуси пройдут очередные президентские выборы. В случае победы на них Александр Лукашенко станет президентом страны в шестой раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько высказал мнение, что Светлана Тихановская могла бы выиграть с большим отрывом у действующего главы государства Александра Лукашенко.