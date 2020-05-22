Белла Хадид показала грудь в откровенном купальнике: пикантные фото
Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, поделилась с поклонниками пикантными снимками.
Так, на них звезда позировала в откровенном купальнике, засветив пышную грудь. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Меньше чем за сутки публикация набрала более миллиона лайков и тысячи позитивных комментариев.
"Такая красивая", "Горячая", "Невероятная", "Идеальное тело. Очень сексуальная", – написали поклонники модели.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.