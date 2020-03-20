Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, восхитила сеть очередными пикантными фото, на которых она позировала с обнаженной грудью.
Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что она позировала для корейского глянца Vogue.
Белла Хадид
Фото: instagram/bellahadid
На одном из кадров Хадид предстала в черных трусах и пиджаке на голое тело, продемонстрировав роскошные формы.
Белла Хадид оголила грудь
Фото: instagram/bellahadid
На втором фото Белла позировала в белой майке и черных классических брюках. А на третьем снимке звезду можно увидеть в тех же штанах и в расстегнутой рубашке с жилеткой.
Белла Хадид сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/bellahadid
Соблазнительная Белла Хадид
Фото: instagram/bellahadid
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.
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