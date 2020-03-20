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20 марта • обновлено в 10:41
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Белла Хадид показала голую грудь на камеру: пикантные фото

1.6т
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Американская модель Белла Хадид, которая была признана самой красивой женщиной в мире, восхитила сеть очередными пикантными фото, на которых она позировала с обнаженной грудью.

Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что она позировала для корейского глянца Vogue.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: instagram/bellahadid

На одном из кадров Хадид предстала в черных трусах и пиджаке на голое тело, продемонстрировав роскошные формы.

Белла Хадид оголила грудь

Белла Хадид оголила грудь

Фото: instagram/bellahadid

На втором фото Белла позировала в белой майке и черных классических брюках. А на третьем снимке звезду можно увидеть в тех же штанах и в расстегнутой рубашке с жилеткой.

Белла Хадид сексуально позирует на камеру

Белла Хадид сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/bellahadid

Соблазнительная Белла Хадид

Соблазнительная Белла Хадид

Фото: instagram/bellahadid

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Белла Хадид сфотографировалась абсолютно голой, прикрыв тело только ярко-красным палантином.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Белла Хадид
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