Бейонсе может получить 100 миллионов долларов от Disney: что об этом известно

Люди 14:28, 10.06.2020

Известная американская певица Бейонсе договаривается о сотрудничестве с компанией Disney на постоянной основе.

Звезда готовится подписать контракт на сумму в 100 миллионов долларов, сообщил британский таблоид The Sun.

Компания предложила продлить певице сотрудничество после того, как она исполнила саундтрек и озвучила львицу Налу в ленте "Король лев". К тому же Бейонсе представила одноименный музыкальный альбом.

Певица Бейонсе
Instagram Бейонсе

"Руководство Disney понимает, что Бейонсе лучше всех подходит для их бренда. И "Король лев" стал лишь очередным доказательством этого", – рассказал инсайдер.

Также сообщается, что певица примет участие еще в трех проектах Disney. Одним из них будет саундтрек к продолжению фильма "Черная пантера", который выйдет в следующем году. О других двух пока ничего не известно.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как менялась Бейонсе на протяжении своей карьеры.

Также Бейонсе поделилась секретом быстрого похудения.

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