Бейонсе может получить 100 миллионов долларов от Disney: что об этом известно
Известная американская певица Бейонсе договаривается о сотрудничестве с компанией Disney на постоянной основе.
Звезда готовится подписать контракт на сумму в 100 миллионов долларов, сообщил британский таблоид The Sun.
Компания предложила продлить певице сотрудничество после того, как она исполнила саундтрек и озвучила львицу Налу в ленте "Король лев". К тому же Бейонсе представила одноименный музыкальный альбом.
"Руководство Disney понимает, что Бейонсе лучше всех подходит для их бренда. И "Король лев" стал лишь очередным доказательством этого", – рассказал инсайдер.
Также сообщается, что певица примет участие еще в трех проектах Disney. Одним из них будет саундтрек к продолжению фильма "Черная пантера", который выйдет в следующем году. О других двух пока ничего не известно.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как менялась Бейонсе на протяжении своей карьеры.