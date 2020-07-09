Беглому президенту Януковичу – 70: где сейчас живет и как выглядит его жена Людмила

Беглый бывший президент Украины Виктор Янукович 9 июля отметил свое 70-летие. До 2017 года он был женат на Людмиле, которую считают самой "экстравагантной" первой леди Украины.

Так, о разводе Виктора и Людмилы Януковичей в феврале 2017 года сообщило немецкое издание Der Spiegel. Пресс-служба бывшего президента, в свою очередь, не подтвердила эту информацию, однако достоверно известно, что пара не живет вместе. OBOZREVATEL решил вспомнить, где сейчас живет 70-летняя и как она выглядит в настоящее время.

Бывшая супруга сбежавшего в Россию Януковича Людмила после расставания, по некоторым данным, превратилась в успешную бизнес-леди в оккупированном Крыму, где она живет последние несколько лет.

Людмила Янукович в молодости Бюро Эксклюзивных Новостей

В частности, там у нее есть роскошный особняк возле Ялты в курортном поселке Отрадный. Она проживает в элитном доме под охраной. Площадь участки. на котором расположен дом – 1,2 гектара, там есть собственный галечный пляж.

Поселок Отрадный, где живет экс-жена Янукович svoboda.org

Отмечается, что населенный пункт расположен на самом берегу Черного моря между поселками Массандра, Никита и соответственно Ялтой. На участке экс-супруги Януковича есть трехэтажная вилла площадью 2345 квадратных метров, коттеджи для отдыха на берегу моря, домики для обслуги, SPA-центр, бассейн, теннисный корт, беседки, хозяйственные помещения и другое.

Свадьба Людмилы Янукович Цензор.НЕТ

Все подходы к особняку перекрыты железными воротами. Сама бывшая первая леди практически не появляется на публике. В 2015 году рыночная стоимость этой усадьбы с участком, пляжем и постройками оценивалась в 25 миллионов долларов.

Людмила Янукович Факты

Помимо дорогостоящего дома, Людмила Янукович владеет магазином элитных продуктов в Севастополе, где торгуют и санкционными товарами. Например, французскими сырами и испанскими мясными деликатесами.

Вход в магазин Людмилы Янукович svoboda.org

Людмила Янукович Радио Свобода

Отметим, Людмила Янукович была одной из самых одиозных первых леди. Пара поженилась в ноябре 1972 года, вместе они прожили 45 лет. Известность к Людмиле Янукович пришла в 2004 году. Во время Оранжевой революции на митинге в Донецке она рассказала о "наколотых" апельсинах, "американских" валенках и палатках, которые выдавались сторонникам Виктора Ющенко на столичном Майдане (смотрите видео ниже).

Виктор Янукович с женой akcenty.com.ua

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