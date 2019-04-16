"БДСМ прошлого века": Билан удивил поклонников неожиданным фото

Известный российский певец Дима Билан удивил поклонников старым снимком, который был сделан в начале нулевых годов.
Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, вызвав ажиотаж и ностальгию в комментариях.
"У кого из вас есть прошлое, причем заманчиво-ремневое? В общем, это БДСМ прошлого века", – подписал артист.
На снимке Билан позировал в огромном количестве разноцветных ремней на любой вкус, которые в те времена были на пике популярности у молодежи. Поклонники заметили, что певец на снимке еще совсем молодой. В комментариях поддержали шутку об эротическом обмене властью и вспомнили былые времена.
"С таким бдсмщиком грех не попробовать! Отшлепай полностью", "Доминируй, властвуй, унижай", "А то думаю, откуда мои травмы детства", "Молоденький такой", "Хорошенький. Было дело, до сих пор неравнодушны к красивым ремешкам", "Да... у меня был ремень с зайчиком плейбой, который моргал при нажатии кнопки", – написали в комментариях.
Дима Билан
Instagram@bilanofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Билану экстренно назначили операцию из-за серьезной травмы ноги. После процедуры артист оказался в инвалидном кремле.
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