"БДСМ прошлого века": Билан удивил поклонников неожиданным фото

Известный российский певец Дима Билан удивил поклонников старым снимком, который был сделан в начале нулевых годов.

Соответствующее фото он опубликовал в своем Instagram-аккаунте, вызвав ажиотаж и ностальгию в комментариях.

"У кого из вас есть прошлое, причем заманчиво-ремневое? В общем, это БДСМ прошлого века", – подписал артист.

На снимке Билан позировал в огромном количестве разноцветных ремней на любой вкус, которые в те времена были на пике популярности у молодежи. Поклонники заметили, что певец на снимке еще совсем молодой. В комментариях поддержали шутку об эротическом обмене властью и вспомнили былые времена.

"С таким бдсмщиком грех не попробовать! Отшлепай полностью", "Доминируй, властвуй, унижай", "А то думаю, откуда мои травмы детства", "Молоденький такой", "Хорошенький. Было дело, до сих пор неравнодушны к красивым ремешкам", "Да... у меня был ремень с зайчиком плейбой, который моргал при нажатии кнопки", – написали в комментариях.

Дима Билан Instagram@bilanofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Билану экстренно назначили операцию из-за серьезной травмы ноги. После процедуры артист оказался в инвалидном кремле.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!