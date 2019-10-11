Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк

Российского певца Николая Баскова жестко раскритиковали в сети из-за поста о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.
На своей странице в Instagram он опубликовал трогательные слова и снимок семьи Заворотнюк. Поклонники певца заявили, что такой же текст они видели у Стаса Михайлова.
Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @a_zavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк
"У Стаса Михайлова такой же пост и текст один в один. Посыл хороший, но кто у кого списал?", "Странно, Стас Михайлов слово в слово написал, что там у артистов в головах происходит?", "Все тоже написал Стас Михайлов", "Вы под копирку пишите?", - написали в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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