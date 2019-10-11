Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк

Российского певца Николая Баскова жестко раскритиковали в сети из-за поста о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

На своей странице в Instagram он опубликовал трогательные слова и снимок семьи Заворотнюк. Поклонники певца заявили, что такой же текст они видели у Стаса Михайлова.

"У Стаса Михайлова такой же пост и текст один в один. Посыл хороший, но кто у кого списал?", "Странно, Стас Михайлов слово в слово написал, что там у артистов в головах происходит?", "Все тоже написал Стас Михайлов", "Вы под копирку пишите?", - написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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