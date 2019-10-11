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11 октября • обновлено в 17:10
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Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк

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Российского певца Николая Баскова жестко раскритиковали в сети из-за поста о болезни актрисы Анастасии Заворотнюк.

На своей странице в Instagram он опубликовал трогательные слова и снимок семьи Заворотнюк. Поклонники певца заявили, что такой же текст они видели у Стаса Михайлова.

Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк
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Я - человек далёкий от всего, что происходит в СМИ и интернете... Но, в этот раз, информация достигла и моего поля зрения. В настоящее время Анастасия Заворотнюк, её жизнь и здоровье, стали объектом для сплетен, откровенной неправды, передёргивания фактов и спекуляции на имени артистки... Остановитесь, люди... Просто помолитесь за здоровье Насти! Тем, кто хочет знать достоверную информацию, рекомендую подписаться на эту страницу: @a_zavorotnyuk #АнастасияЗаворотнюк

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

"У Стаса Михайлова такой же пост и текст один в один. Посыл хороший, но кто у кого списал?", "Странно, Стас Михайлов слово в слово написал, что там у артистов в головах происходит?", "Все тоже написал Стас Михайлов", "Вы под копирку пишите?", - написали в сети.

Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк
Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк
Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк
Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк
Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк
Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк
Баскова жестко пристыдили из-за болезни Заворотнюк

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Николай Басков Анастасия Заворотнюк Стас Михайлов
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