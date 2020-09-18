Баскова разнесли в сети после выступления у Лукашенко

Российский певец Николай Басков 17 сентября выступил на концерте в Минске в поддержку пятого президента Беларуси Александра Лукашенко, чем вызвал гнев сети.

Так, многие белорусы стали активно комментировать последние посты артиста на его странице в Instagram, отмечая, что певец "упал ниже плинтуса". Также многие назвали Баскова "продажным" и заявили, что не простят ему этого.

"Басков, ты дно, предал народ Беларуси", "Позор! За сколько продался? Сколько стоит совесть?", "Коля, это фиаско", "Николай, вы упали ниже плинтуса. Белорусы вам этого не простят", "Спасибо за прощальный концерт в Беларуси. Это было восхитительно отвратительно", "От выступления в Минске – не отмоешься", "Дизлайк за то, что все таки приехали в Беларусь. Думала у вас все-таки есть совесть", "Мы, настоящие белорусы, вам этого не забудем. Думаю, это ваш последний концерт в нашей стране", – написали люди.

Напомним, что ранее пользователи из Беларуси "атаковали" Instagram-аккаунт Баскова с просьбами отменить концерт в Минске в поддержку Лукашенко. Артиста призывали проявить уважение к их народу и не устраивать "пляски на костях и крови!".

Как писал OBOZREVATEL, накануне Европарламент не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси, потребовав ввести санкции против него и россиян, которые сотрудничали с белорусскими властями.