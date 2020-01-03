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3 января • обновлено в 22:54
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Басков застукал Ани Лорак с любовником

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Певец Николай Басков застукал Ани Лорак с ее новым парнем – Егором Глебом.

Басков снял их на видео, а Глеб опубликовал это у себя на странице в соцсети Вконтакте.

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Басков показывает, с кем летит в самолете. При этом подходит и к Ани Лорак, которая пытается спать. А затем показывает напротив нее мужчину, который скрывает свое лицо под кепкой.

"Ну, это неизвестный человек. Потому что он всегда скрывается. Потому что он всегда меняется", - прокомментировал Басков.

У Егора Глеба особенность – он часто на своих фото прячет лицо за кепку.

Басков застукал Ани Лорак с любовником

Источник: Вконтакте Егора Глеба

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Ани Лорак
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