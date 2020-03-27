Басков рассказал о панике после вечеринки с зараженными Лещенко и Николаевым

Российский артист Николай Басков не паникует после вечеринки с зараженными коронавирусом продюсером Игорем Крутым и певцом Львом Лещенко.

Об этом "Комсомольской Правде" сообщила пресс-секретарь артиста Марина Наумова. По словам девушки, Басков чувствует себя хорошо. Она также отметила, что певец не попадает в группу риска по возрасту, поэтому его здоровью не угрожает опасность.

Николай Басков Фото: instagram/nikolaibaskov

"Чувствует Николай себя прекрасно. У нас все хорошо. К тому же, по возрасту он не входит в группу риска", – отметила девушка.

Сам Басков рассказал журналистам, что хорошо заботится о своем здоровье, поэтому еще до пандемии запасся дезинфекторами. А сейчас перестал посещать места, где есть большое скопление людей.

"Запас дезинфекторов у меня большой: и салфетки, и средства для обработки рук. Я давно приучен обрабатывать руки антисептиком. Так что у меня ничего в этом плане не изменилось. Как соблюдал меры предосторожности, так и соблюдаю. Стараюсь не посещать места, где есть большое скопление людей. Честно говоря, я давно хотел сделать паузу, отдохнуть. Не хватало времени для близких, все время находился в каком-то забеге", – сказал Николай.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, известный российский писатель Борис Акунин заразился коронавирусом COVID-19.

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