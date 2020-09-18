Басков, Киркоров и российские звезды поддержали Лукашенко и спровоцировали скандал в сети

Российские звезды выпустили клип, где завуалированно поддержали Александра Лукашенко, который занимает пост президента Беларуси с 1994 года. Видео назвали "Любимую не отдают" – это цитата из выступления Лукашенко с "посланием" народу и парламенту перед выборами. Среди участников – Филипп Киркоров, Николай Басков, Анита Цой, Диана Гурцкая и другие.

Также в столице Беларуси Минске прошел женский форум "За Беларусь", на котором Лукашенко сделал громкое заявление о закрытии границ с западными соседями и "укреплении" с "братской Украиной". По приглашению Лукашенко на форуме выступили белорусские и российские артисты. В частности, на сцене "Минск-Арены", несмотря на призывы отменить выступление, исполнили свои хиты Николай Басков и Филипп Киркоров. В сети осудили исполнителей, а также остро раскритиковали за участие в клипе, который опубликовали на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Интересно, что при публикации отключили возможность комментировать видео, а также ставить дизлайки под ним.

Российский теле- и радиоведущий, журналист и продюсер Михаил Козырев раскритиковал звезд, которые поддержали Лукашенко после протестов в Беларуси и многочисленных избиений демонстрантов. На личной странице в Facebook он написал: "Чтоб вам каждую ночь приходили во снах эти искалеченные тела в синих кровоподтеках. До конца ваших попсовых жизней".

Известная телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале также осудила выступления артистов на концерте у Лукашенко, отметив, что может оправдать только Диану Гурцкую, которая "действия белорусского ОМОНа реально не видела".

Писатель и журналист Олег Кашин также негативно высказался о поддержке белорусского диктатора российскими звездами.

"Диана (Гурцкая. – Ред.) подписала не глядя, но остальные – тупо выродки", – написал он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Европарламент не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси, потребовав ввести санкции против него и россиян, которые сотрудничали с белорусскими властями.