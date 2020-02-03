Гена Букин, Сюткин и другие: кому из российских звезд запретили въезд в Украину в 2020 году

31 января СБУ запретила въезд в Украину российскому певцу Валерию Сюткину за его высказывания в поддержку аннексии Крыма.

Однако он далеко не единственный артист из России, кто уже в 2020 году успел попасть в "черный список" в Украине. О том, кто еще из российских знаменитостей получил запрет на въезд в нашу страну в новом году, рассказывает OBOZREVATEL.

Валерий Сюткин

Валерий Сюткин фото: mir24.tv

31 января стало известно, что СБУ запретила въезд в Украину Валерию Сюткину за его высказывания в отношении аннексированного Крыма.

"СБУ запретила въезд российскому певцу Валерию Сюткин за его высказывания о "целесообразности" аннексии Крыма в эфире одного из телеканалов РФ", – сообщили в телеграм-канале СБУ.

Так, в июле 2014 года в интервью телеканалу "Дождь" Сюткин похвалил президента России Владимира Путина за "блестящую операцию" по Крыму. "Исторически, если сказать о Крыме, там ошибка была раньше, когда Никита Сергеевич его с легкой руки присвоил. Как проведена операция Владимиром Владимировичем? Блестяще. Без крови, красиво и историческая справедливость восстановилась. Кому-то не нравится? Думаю, что да", – говорил Сюткин.

Марат Башаров

Марат Башаров "РИА Новости"

19 января 2020 года в Запорожье должен был состояться спектакль "Идея Фикс", в котором должны были играть россияне Марат Башаров, Лариса Удовиченко и Сергей Колесников.

Однако в этот день пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила, что четырем российским артистам, которые прибыли в аэропорт Запорожья из польской Варшавы, отказали во въезде в Украину, имена при этом не уточнялись, но, по данным СМИ, в страну из-за крымских гастролей не попал актер Сергей Колесников, а цель своего визита не смогли

объяснить Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и их сопровождающий.

А Марат Башаров заявил на своей странице в Instagram, что спектакль заранее отменили и группа якобы не вылетала на гастроли. Он считает, что выступление "сорвали". При этом он сделал пропагандистское заявление о Крыме и нарвался на резкий ответ пользователей сети.

Как известно, Башаров с сентября 2017 года находится в базе данных волонтерского сайта "Миротворец". При этом СМИ сообщали, что он в результате отказался приезжать в Украину.

"Воровайки"

Группа "Воровайки" segodnya.ua

Российской группе "Воровайки", которая намечала концерты в Украине на февраль 2020 года, также запретили въезд в страну на три года. Департамент защиты национальной государственности СБУ вынес такое решение после просмотра видео, где россиянки исполняют песню под названием "Хохлы".

"Курица – не птица, х*хлы – не заграница, Крым теперь ночами Порошенко снится", – поется, в частности, в этой песне.

Кроме того, в 2017 году скандальные "Воровайки" вместе с группой "БумеR" выступили с концертом в оккупированном Луганске, о чем писали СМИ так называемой ЛНР.

Концерты "Вороваек" в Украине должны были состояться в Киеве, Одессе, Харькове и Николаеве.

Александра Митрошина

Александра Митрошина inforesist.org

Российской блогерше Александре Митрошиной также в 2020-м запретили въезд в Украину на три года. Как известно, ранее она незаконно посещала Крым.

О запрете девушка сообщила в своем Telegram-канале. Митрошина написала, что не испытывает никакого негатива и понимает, почему власти приняли такое решение. "На посадке подошел сотрудник пограничного контроля, отвел меня в отдельную комнату и поставил мне в паспорт штамп о запрете въезда в Украину до 06.01.2023. Все объяснял вежливо и спокойно, представился, спросил, понимаю ли я украинский. И отвел обратно на посадку", – рассказала россиянка.

Отметим, информация о запланированном визите Митрошиной в Киев спровоцировала скандал: так, группа активистов "Відсічі" схлестнулись со "сторонниками" блогера.

Виктор Логинов

Виктор Логинов кадр телеканала "Россия 1"

Российского актера Виктора Логинова, который известен ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе", также не впустили в Украину.

Об этом стало известно 24 января. Как сообщил руководитель организации "Світанок" Вадим Поздняков в Facebook, актер должен был выступить в Харьковском театре имени Шевченко. Но спектакль был отменен после обращения общественной организации "Світанок" в СБУ.

Недавно актер выступал в Севастополе. Это и стало причиной отказа въезда в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, продюсер Игорь Кондратюк назвал "больными на голову продажными тварями" организаторов концертов российских артистов Александра Серова и Валерия Сюткина в Киеве.

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