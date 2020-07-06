Бари Алибасова пытались убить: сын музыканта сделал сенсационное заявление

Сын известного российского музыканта и продюсера Бари Алибасова рассказал, что на жизнь его отца совершили покушение.

Так, Бари Алибасов-младший записал видеообращение, в котором объяснил, что именно после попытки убийства его отец попал в психиатрическую клинику, пишет издание NEWS.ru (смотрите видео в конце страницы).

Сын продюсера отметил, что нашел отца при смерти еще 4 июня. После этого он сразу доставил его в больницу. Сначала его направили к доктору Исаеву, клиника которого славится в России успешной работой с людьми, страдающими от алкогольной зависимости.

Бари Алибасов с сыном "Страна"

Именно поэтому Алибасов-младший целый месяц ничего не говорил об исчезновении отца – он не хотел, чтобы в обществе пошли слухи об алкоголизме 73-летнего музыканта. Позднее дополнительные обследования показали, что основателя группы "На-На" хотели отравить.

Сейчас Алибасов находится в психиатрической больнице имени Кащенко в Москве.

"Я надеюсь, что по факту попытки отравления будет возбуждено уголовное дело и виновные понесут наказание. Отец спасен, мы отстоим недвижимость, которая, скорее всего, была причиной покушения. А всех, кто пытался хотя бы пальцем тронуть моего любимого отца, ждет очень суровая кара", — заявил Алибасов-младший.

Он отметил, что подозревает в покушении экс-помощника отца Рудольфа Назарова, бывшего участника группы "Интеграл" Валерия Юрина и Ольгу Шукшину – дочку супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Отметим, информацию о покушении на Алибасова подтвердил его PR-директор Вадим Горжанкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно о романе Бари Алибасова-старшего с молодой актрисой Викторией Максимовой, которая младше него на 40 лет. Пара тайно расписалась, однако вскоре их союз распался – девушка начала изменять Алибасову.