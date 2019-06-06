Бари Алибасов празднует день рождение: как менялась жизнь продюсера после 70 лет

В четверг, 6 июня, день рождение празднует известный российский композитор и продюсер Бари Алибасов. Так, ему исполняется 72 года.

OBOZREVATEL предлагает читателю вспомнить, как кардинально изменилась жизнь мэтра шоу-бизнеса после 70 лет.

Бари Алибасов Фото: dnpr.com.ua

В 2016-году Алибасов объявил о триумфальном возвращении популярной в 90-е годы группы "На-На". Так, основатель коллектива сообщил, что после продолжительного гастрольного тура по Европе, где ребята выступали в обновленном составе, "На-На" готовятся к покорению российской сцены.

"Мы выступили в 22 городах Германии и в Лондоне и повсюду имели триумфальный успех", — сказал Алибасов в интервью информагентству ТАСС, добавив, что первый после продолжительного перерыва концерт в Москве группа "На-На" даст 20 февраля в Молодежном центре "Планета КВН".

Бари Алибасов и группа "На-На" Фото: ТАСС

Также по словам мэтра шоу-бизнеса, возглавляемый им коллектив должен был предстать в лучшем виде.

Группа "На-на" Фото: 24smi.org

В ноябре 2018 года Алибасов снова стал героем первых полос СМИ. Оказалось, что он женился на легенде советского кино Лидии Федосеевой-Шукшиной. Церемония бракосочетания состоялась в Кутузовском загсе 20 ноября.

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шушкиной Фото: VistaNews.ru

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шушкиной Фото: vokrug.tv

Отметим, что на свадьбе присутствовали только ближайшие родственники и друзья новобрачных. Также для Бари и Лидии этот брак далеко не первый. Музыкант ранее был женат пять раз, актриса успела побывать замужем шесть раз.

Свадьба Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шушкиной Фото: argumenti.ru

Сейчас шумиха в СМИ вокруг Алибасова все еще не утихает. Ведь 4 июня 2019 года он попал в реанимацию из-за отравления химикатом. Оказалось, что продюсер перепутал токсичное средство для промывки труб с водой и получил сильный ожог пищевода.

Бари Алибасов в реанимации Говорит Москва (фото PR-агентства "Красное Слово")

По словам медиков, пока состояние Алибасова тяжелое. Сейчас к пациенту никого не пускают.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ 5 июня появилась информация, что Бари Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве. Однако пресс-секретарь артиста Вадим Горжанкин сообщил, что это бред, распространяемый в сети.

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