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"Бандере поклонись": россияне разгромили Собчак из-за поездки в Киев

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Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак приедет в Киев на фестиваль "Фитнес для Мозга". Россияне не поддержали ее и раскритиковали в сети из-за этого.

Собчак выступит на мероприятии 30 июня. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

"Бандере поклонись": россияне разгромили Собчак из-за поездки в Киев

instagram.com/xenia_sobchak

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"Это случится! Я приезжаю в Киев на Фестиваль "Фитнес для Мозга", и это главное событие, на котором мы с вами сможем увидеться", - написала Собчак.

"Там и оставайся", "Собчак не забудь вышиванку одеть Можешь там и остаться Может там президентом станешь", "Бандере там поклонись до пояса", "Тебе это не поможет. Проще туда курицу отправить, можно даже мороженую и для красоты общипанную!", - пишут в сети.

"Бандере поклонись": россияне разгромили Собчак из-за поездки в Киев
"Бандере поклонись": россияне разгромили Собчак из-за поездки в Киев
"Бандере поклонись": россияне разгромили Собчак из-за поездки в Киев
"Бандере поклонись": россияне разгромили Собчак из-за поездки в Киев
"Бандере поклонись": россияне разгромили Собчак из-за поездки в Киев

Как ранее писал OBOZREVATEL, Собчак засветилась с обручальным кольцом на пальце. С соответствующим украшением она появилась в выпуске программы "Осторожно, Собчак", гостем которой был Иван Голунов.

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Персона
Ксения Собчак
Место
УкраинаКиев
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