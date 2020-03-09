В воскресенье, 8 марта в шоу "Голос країни-10" выступили в дуэте актер и участник "Танців з зірками" Даниэль Салем и актриса сериала "Папик" Дарья Петрожицкая.

Артисты исполнили песню "Позвони мне, позвони". Их выступление стало самым страстным номером, судьи Дан Балан и Тина Кароль также не сдержали эмоций. Ролик опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новост до конца).

Дан Балан и Тина Кароль во время выступления Даниеля Салема

Так, Балан первым прокомментировал выступление звезд:

"Я почувствовал энергию, когда мне захотелось просто взять белую королеву (Тину Кароль – Ред.) в руки и повертеть ее... Для нас это было шоу, мы в это поверили".

Кароль не отреагировала на заявку Балана и сосредоточилась на выступлении конкурсантов.

"Еще раз поклон за то, что вы делали на этой сцене. Никогда у меня в команде не было возможности сделать шоу. Я люблю риск! Даша, я тобой горжусь, ты звучишь! Даниэль... У него пение – это ощущение. И вот именно направить его в музыку – моя задача, как тренера", – поделилась мыслями Тина.

Даниэль Салем и Дарья Петрожицкая на "Голос країни-10" YouTube

В результате, тренер сделала выбор в пользу Даниэля. Дарья Петрожицкая также не покинула шоу, так как ее в свою команду "украл" Дан Балан.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дан Балан и Тина Кароль вновь подогрели слухи о своих отношениях, поговорив о "будущей свадьбе".

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