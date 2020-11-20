Байдену – 78: как выглядел в молодости будущий президент США

Джо Байден, победивший на выборах президента США, в пятницу, 20 ноября, отмечает свой день рождения. Ему исполняется 78 лет.

На момент своего избрания новый глава Белого Дома становится старейшим президентом в истории страны. А на заре своей политической карьеры Байден стал сенатором в минимальном для этой должности возрасте – 30 лет. О том, каким новый президент США был в молодости, читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Джо Байден родился в 1942 году в городе Скрантон, штат Пенсильвания. В детстве будущий политик сильно заикался, но со временем ситуация исправилась. Сам он однажды признался, что улучшить речь удалось благодаря чтению поэзии перед зеркалом.

В 1972 году, незадолго до своего 30-летия, Байден был избран в сенат США от штата Делавэр. Как известно, 30-летний возраст – минимальный для должности сенатора. Уже через два года, в 1974-м журнал Time включил политика в "200 лиц будущего, которые будут делать историю".

На посту сенатора Джо Байден провел 35 лет. А в 2008 году, после победы на выборах президента Барака Обамы, он стал вице-президентом США.

В декабре 2016 года Джо Байден заявил, что не исключает своего участия на выборах президента США в 2020 году. В феврале 2017-го, после избрания президентом США Дональда Трампа, он стал преподавателем международной дипломатии в Университете Пенсильвании.

Байден также возглавил центр Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, сосредоточенный на дипломатии, внешней политике и национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как Джо Байден впервые приехал с визитом в СССР: было опубликовано архивное видео.