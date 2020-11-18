Байден с собаками и Зеленский с попугаем: любимые домашние животные знаменитостей

30 ноября отмечается важнейшая дата – Всемирный день защиты животных. Домашние любимцы – лучшие антидепрессанты, собеседники и просто друзья. Любовь к ним не чужда и звездам!

Как Джо Байден возвращает животных в Белый Дом, Зеленский переживает за нервы попугая, Настя Каменских стала "щенячьей мамой", а Камалия спасла сову – читайте в материале OBOZREVATEL.

Владимир Зеленский: трое в доме, не считая попугая-неврастеника

Еще во времена предвыборной кампании Владимира Зеленского, его супруга Елена дала интервью ВВС, в котором рассказала о "живом уголке" в семье шоумена. Выяснилось, что домашних любимцев в семье много.

Так, в доме президента проживает две собаки Нора и Петр – белая швейцарская овчарка и черный цвергшнауцер. Также у семьи есть морская свинка Яша, рыбки, а наиболее интересная история связана с попугаем, у которого наблюдаются слабые нервы.

"У нас есть попугай - очень странное создание. Он очень нервный, я не знаю почему, может, что-то случилось при транспортировке. Он очень кричит, потом сидит и смотрит. Как-то он начал вырывать себе перья. Мы вызвали орнитолога, чтобы нас проконсультировали, что с ним не так. Орнитолог сказал, что он просто нервный. Такой вот у нас Кеша", – рассказала Зеленская.

Камалия: настоящий зоопарк

В семье Камалии дети не жалуются на отсутствие досуга, ведь у них всегда есть, с кем поиграть и кого потискать – в доме у певицы живет целый мини-зоопарк. Четыре собаки босерона, белый дог, которого Камалия спасла – увидела в социальных сетях его фото, узнала, что двухмесячного щенка собираются усыпить и решила забрать в семью.

Кроме того, Камалия взяла из приюта тибетскую овчарку, компанию ей составили два померанских шпица, той-пудель Беатриса, пудель-шпиц. В доме проживает и две кошки – ангорская и мейн-кун.

Помимо собачьих и кошачьих представителей фауны, в доме также есть шиншилла, большое количество ангорских кроликов, большой белый попугай, рыбки и даже енот полоскун, а также четыре коня. А еще недавно семья Камалии обнаружила выпавшего из гнезда совенка, которого выкормили и оставили у себя.

Анна Добрыднева: в мире улиток

Экс-солистка коллектива "Пара Нормальных", начавшая сольную карьеру, также души не чает в своих домашних питомцах. Причем, это не собака и кошка – певица завела у себя в доме улиток. Оказывается, Анна с детства очень любит этих животных и коллекционирует фигурки с их изображением. Кроме того, у нее есть татуировка в виде улитки. Дома у Анны также живет африканская ахатина-альбинос по имени Улика.

Настя Каменских и Потап: Мими и ее команда

В марте 2016 года Настя Каменских порадовала своих поклонников приятной новостью – в ее небольшой семье произошло пополнение: певица приютила собачку Мими породы бишон-фризе. Любимица активно мелькает в блоге певицы, а также в домашних видео. После свадьбы с Потапом, Мими все еще осталась любимицей теперь уже семейной пары. А в августе 2020 года принесла щенят.

"Мими и ее маленькая команда. Добро пожаловать в этот мир", – написала Настя под видео.

Джамала: герой клипов Баду

На Новый, 2014 год, Джамале подарили маленького шпица, о котором певица всегда мечтала. Пес сразу стал любимцем семьи и получил кличку Баду. Первое время Джамала с ним не расставалась и активно выставляла фото с питомцем в соцсетях. Маленький шпиц является героем не только блога певицы, но также опытной моделью, так как он вместе с хозяйкой позирует для обложек глянца, а также ездит на гастроли с Джамалой.

Леди Гага и ее четвероногие друзья

В апреле 2014 года Леди Гага обрадовала фанатов, объявив, что теперь в ее доме живет французский бульдог по кличке Эйша. Девочка ярко-черного окраса мгновенно стала звездой Инстаграма певицы и уже спустя полгода ей создали персональную страницу в соцсети! В ней от лица Эйши рассказывается о ее жизни с Леди Гагой, даются советы по питанию собак и бульдогов особенно. Кроме того, питомица неоднократно снималась с хозяйкой для разных глянцевых изданий – в частности, для обложки журнала "Harper's Bazaar", а также стала звездой бренда сумок "Coach".

Интересно еще и то, что Эйша стала своеобразным символом защитников животных – ее изображение часто используется в различных благотворительных акциях и сама Леди Гага всячески этому способствует. Кстати, в декабре 2015 года Леди Гага взяла еще одного щенка французского бульдога Коджи, который также стал звездой соцсетей и составил достойную пару Эйше.

Виктория Бекхэм – бульдог в честь Коко Шанель

В 2009 году в семье Бекхэмов случилось необычное пополнение – дизайнер и супруга футболиста Виктория Бекхэм приобрела бульдога по кличке Коко, которого назвала в честь легендарной Коко Шанель. Причем, звезду не смутило, что собака оказалась мужского пола.

Коко носит только люксовые марки ошейников, дизайнерские наряды (нередко спроектированные самой хозяйкой), живет в доме Бекхэмов в Лос-Анджелесе. При этом, сама Виктория считает, что все должно быть красиво и делает собаке маникюр: отвозит бульдога в салон красоты для животных, а иногда берется за дело сама.

Мэрайя Кэри: семь домашних любимцев

У Мэрайи Кэри живет в доме сразу семь джек-рассел-терьеров! При разводе с Ником Кэноном звезды даже пытались делить собак, но комик забрал себе только одного пса. Остальные остались на попечении у певицы. При этом, Кэри тратит несколько сотен тысяч долларов в год на их содержание – у собак есть отдельный домик, а у каждого – отдельная именная подстилка.

Кроме того, в 2014 году Кэри возила своих питомцев на отдых и потратила 200 тысяч долларов. Собаки проживали в элитной гостинице, им сделали модные стрижки. За рацион четвероногих отвечала команда поваров, которые готовили постояльцам эксклюзивные блюда. В частности, питомцы певицы отведали органические стейки. Летели на отдых собаки чартерным рейсом, а по прилету им еще и устроили небольшую экскурсию!

Тейлор Свифт: самые популярные кошки

Кошек Тейлор Свифт, наверное, знает вся Америка – так часто певица выставляет фотографии своих пушистых любимцев в соцсети. В доме Свифт живут кошки Мередит Грей и Оливия Бенсон, а также котенок Бенджамин Баттон. Причем, этот котенок спустя пару месяцев после рождения стал звездой – благодаря программе помощи бездомных животных, он стал героем клипа Me! вместе с Мередит и Оливией.

В итоге Тейлор, подержав малыша на руках, поняла, что уже никогда с ним не расстанется и оставила кота себе. В 2020 году три пушистых любимца звезды стали самыми популярными питомцами – усатых-полосатых разыскивали в сети 979 000 пользователей

Джо Байден: собаки как традиция

Не секрет, что в Белый Дом все новоиспеченные президенты США прибывают со всей семьей и, нередко, с животными. Однако, Дональд Трамп пребывал там без домашних животных. Новоизбранный президент Америки Джо Байден собирается возродить эту традицию и переедет на новое место жительства вместе с любимцами семьи – немецкой овчаркой Чемпионом, которую Байден приобрел у заводчика, а также беспородного Мэйджора, которого взяли в приюте штата Делавэр.

Ранее OBOZREVATEL рассказывали, как живут любимые питомцы Джо Байдена.