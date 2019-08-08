"Багиня старалась!" Украинская певица уличила Савченко в воровстве

Украинская певица Анастасия Приходько уличила внефракционного народного депутата Надежду Савченко в воровстве.

В частности, она написала на своей странице в Facebook, что нардеп VIII созыва сплагиатила ее клип на песню "Саме той", снявшись в фотосессии во время отдыха (чтобы посмотреть клип, проскролльте до конца страницы).

"Посмотрела Надюшик мой клип "Саме той" и решила, что она тоже так может", – посмеялась Приходько.

Отметим, что Савченко в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети. Пользователи посмеялись над курьезной ситуацией, пошутив, что таким образом стартовал флешмоб.

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В комментариях к посту Приходько также ответила пользователям на критику, что у Савченко "получилась жалкая пародия": "но Багиня же старалась! Ну чего ты так".

"Флешмоб стартовал", "А ее что, выпустили? Она ж вроде под арестом была", "По ходу кукушка у нее поехала", – отреагировали пользователи.

Предлагаем читателям сравнить клип Приходько и фотографию Надежды Савченко

Надежда Савченко

Анастасия Приходько Facebook / Приходько

Как сообщал OBOZREVATEL, после романтичной фотосессии Савченко прямо в одежде окунулась в воду, улыбнулась и кокетливо помахала рукой. Пользователи не узнали ее.

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