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"Багиня старалась!" Украинская певица уличила Савченко в воровстве

2.3т Читать материал на украинском

Украинская певица Анастасия Приходько уличила внефракционного народного депутата Надежду Савченко в воровстве.

В частности, она написала на своей странице в Facebook, что нардеп VIII созыва сплагиатила ее клип на песню "Саме той", снявшись в фотосессии во время отдыха (чтобы посмотреть клип, проскролльте до конца страницы).

"Посмотрела Надюшик мой клип "Саме той" и решила, что она тоже так может", – посмеялась Приходько.

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Отметим, что Савченко в длинном изумрудном платье кружилась и грациозно позировала на камеру на безлюдном берегу Балтийского моря, чем вызвала бурную реакцию в сети. Пользователи посмеялись над курьезной ситуацией, пошутив, что таким образом стартовал флешмоб.

Надежда Савченко предстала в необычном образе

Надежда Савченко предстала в необычном образе

Коллаж

В комментариях к посту Приходько также ответила пользователям на критику, что у Савченко "получилась жалкая пародия": "но Багиня же старалась! Ну чего ты так".

"Флешмоб стартовал", "А ее что, выпустили? Она ж вроде под арестом была", "По ходу кукушка у нее поехала", – отреагировали пользователи.

Предлагаем читателям сравнить клип Приходько и фотографию Надежды Савченко

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Анастасия Приходько

Анастасия Приходько

Facebook / Приходько

"Багиня старалась!" Украинская певица уличила Савченко в воровстве
"Багиня старалась!" Украинская певица уличила Савченко в воровстве
"Багиня старалась!" Украинская певица уличила Савченко в воровстве

Как сообщал OBOZREVATEL, после романтичной фотосессии Савченко прямо в одежде окунулась в воду, улыбнулась и кокетливо помахала рукой. Пользователи не узнали ее.

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Персоны
Анастасия Приходько Надежда Савченко
Место
Украина
Теги
плагиат шоу-бизнес скандалы курьез
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Что еще их объединяет? Обе страшненькие, как и большинство селючек.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Мама родная!.. Это Приходько-то обвинять других в плагиате??? Я худею, как говорит Верка Сердючка. Я просто худею на глазах. :)
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
расстрелять обеих,а потом в российскую тюрьму,на голодовку.
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