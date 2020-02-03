BAFTA-2020: в Лондоне назвали лучший фильм и актеров года

Вечером 2 февраля в Лондонском Королевском Альберт-холле прошла церемония награждения премией BAFTA-2020.

Как передает издание CNN, главную награду получил британский фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса.

Лента "1917" стала лучшим фильмом года Getty

Примечательно, что Сэм Мендес также был признан лучшим режиссером. На награду в этой категории претендовали Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Квентин Тарантино "Однажды в Голливуде", Мартин Скорсезе "Ирландец" и Тодд Филлипс "Джокер".

Сэм Мендес Getty

А вот победителем номинации "Лучший фильм не на английском языке" стала картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Лента также завоевала награду в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Пон Чжун Хо Getty

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер", а лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за ленту "Джуди".

Хоакин Феникс Getty

Рене Зеллвегер Getty

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