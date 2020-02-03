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3 февраля • обновлено в 08:33
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BAFTA-2020: в Лондоне назвали лучший фильм и актеров года

1.4т
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Вечером 2 февраля в Лондонском Королевском Альберт-холле прошла церемония награждения премией BAFTA-2020.

Как передает издание CNN, главную награду получил британский фильм "1917" режиссера Сэма Мендеса.

Лента "1917" стала лучшим фильмом года

Лента "1917" стала лучшим фильмом года

Getty

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Примечательно, что Сэм Мендес также был признан лучшим режиссером. На награду в этой категории претендовали Пон Чжун Хо с фильмом "Паразиты", Квентин Тарантино "Однажды в Голливуде", Мартин Скорсезе "Ирландец" и Тодд Филлипс "Джокер".

Сэм Мендес

Сэм Мендес

Getty

А вот победителем номинации "Лучший фильм не на английском языке" стала картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо. Лента также завоевала награду в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Пон Чжун Хо

Пон Чжун Хо

Getty

Лучшим актером стал Хоакин Феникс за роль в фильме "Джокер", а лучшей актрисой признали Рене Зеллвегер за ленту "Джуди".

Хоакин Феникс

Хоакин Феникс

Getty

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер

Getty

Ранее OBOZREVATEL сообщал о самых смелых образах на церемонии вручения премии "Золотой глобус", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Анна Михно
Персоны
Рене Зеллвегер Хоакин Феникс
Место
Великобритания
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