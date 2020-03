"Слезы на глазах!" Backstreet Boys взорвали сеть исполнением легендарного хита

Знаменитая поп-группа 90-х Backstreet Boys порадовала поклонников неожиданным исполнением своего хита I Want It That Way.

Так, соответствующий ролик был опубликован на фанатской странице коллектива в Facebook. Отметим, что несмотря на то, что артисты сейчас находятся в разных уголках Америки на карантине в связи с пандемией коронавируса – они нашли способ объединится. Каждый из участников бойз-бэнда записал из своего дома отрывок песни, и из этого смонтировали клип (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Менее чем за сутки публикация набрала 344 тысячи лайков и 77 тысяч комментариев. Поклонники группы заявили, что это видео "сделало их день", а также "заставило плакать от счастья".

"О, мой Бог! Это лучшее, что случилось со мной сегодня. Просто сделали мой день", "Слезы на моих глазах... Спасибо большое. Много воспоминаний с детства пришло мне в голову. Берегите себя", "Так круто! Я всегда любил слышать, как вы поете. Спасибо за это удовольствие", "Вы попали прямо в сердце! Слушать вас и ваши прекрасные песни – все равно, что возвращаться на мгновение в прошлое", – написали люди.

OBOZREVATEL также публикует оригинальную версию клипа на песню I Want It That Way для сравнения

