"Бабушка зажигает": сеть поразило видео с танцующей Пугачевой

В сети появилось видео с танцующей 69-летней российской певицей Аллой Пугачевой. Так, в белоснежном наряде она, вместе со своей дочкой Елизаветой Галкиной, отжигала под композицию "Mambo Italiano".

Отметим, что рядом с Пугачевой была и ее старшая дочь Кристина Орбакайте, а также огромное количество охраны. Ролик разместили на странице Лизы Галкиной в Instagram.

Алла Пугачева politeka.net

"С какой мамулей? С бабулей. И то, даже не родной", "Господи! А охранников то сколько! Кого хоть охранять?", "Бабушка зажигает", "Охраны, как у Путина", "Счастливые", "Какие все чудесные, светлые и позитивные", - пишут в комментариях к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за нашумевшего концерта Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. Также поведение артистки Соседов назвал хамским и циничным.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что Пугачева своей выходкой разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой", и волна недовольства в ее адрес только усилится.

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