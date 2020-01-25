"Бабочки внутри": жена трогательно поздравила Зеленского с днем рождения

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, трогательно поздравила мужа с 42-м днем рождения.

На своей странице в Instagram Зеленская назвала его настоящим мужчиной и поблагодарила за каждое мгновение вместе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом – настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся маленькими и нестрашными. Настоящий мужчина – тот, с которым к плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри. Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно – рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!" – написала Зеленская.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года.

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