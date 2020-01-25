"Бабочки внутри": жена трогательно поздравила Зеленского с днем рождения

Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, трогательно поздравила мужа с 42-м днем рождения.
На своей странице в Instagram Зеленская назвала его настоящим мужчиной и поблагодарила за каждое мгновение вместе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом – настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся маленькими и нестрашными. Настоящий мужчина – тот, с которым к плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри. Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно – рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!" – написала Зеленская.
Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!
Как писал OBOZREVATEL ранее, 25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!