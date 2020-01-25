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25 января • обновлено в 12:57
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"Бабочки внутри": жена трогательно поздравила Зеленского с днем рождения

2.3т
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Елена Зеленская, супруга президента Украины Владимира Зеленского, трогательно поздравила мужа с 42-м днем рождения.

На своей странице в Instagram Зеленская назвала его настоящим мужчиной и поблагодарила за каждое мгновение вместе (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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"Безопасно. Уютно. Никогда не спокойно, но всегда интересно. Так чувствуешь себя, когда рядом – настоящий мужчина. Тот, на кого можешь положиться во всем. Который действительно слушает и в потоке твоих слов найдет и поймет главное. В объятиях которого вызовы извне становятся маленькими и нестрашными. Настоящий мужчина – тот, с которым к плечу, казалось бы, невозможное. А еще рядом с таким обязательное ощущение легкого головокружения и "бабочек" внутри. Любимый, с твоим днем! Спасибо за каждое мгновение вместе! Пусть их будет еще бесконечно много. Даже если и разных, но обязательно – рука в руке, со взглядами, обращенными друг к другу. Всегда с тобой, всегда на твоей стороне!" – написала Зеленская.

Безпечно. Затишно. Ніколи не спокійно, але завжди цікаво ☺️ ⠀ Так почуваєшся, коли поряд – справжній чоловік. Той, на кого можеш покластися в усьому. Який справді слухає і в потоці твоїх слів знайде та зрозуміє головне. В обіймах котрого виклики ззовні стають малими та нестрашними. Справжній чоловік – той, з яким до снаги, здавалося б, неможливе. А ще поруч з таким обов'язкове відчуття легкого запаморочення й "метеликів" усередині. 🥰 ⠀ Коханий, з твоїм днем! ❤️❤️❤️ ⠀ Спасибі за кожну мить разом! Нехай їх буде ще нескінченно багато. Навіть якщо й різних, але обов'язково – рука в руці, з поглядами, зверненими одне до одного. ⠀ Завжди з тобою, завжди на твоєму боці!

Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Как писал OBOZREVATEL ранее, 25 января 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 42 года.

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Автор
Карина Бондаренко
Персоны
Владимир Зеленский Елена Зеленская
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Schmetterlinge im Bauch" ("бабочки в животе") - одно из самых любимых моих выражений в немецком языке. Очень красивая метафора, описывающая чувство восторга, влюблённости и т.п. Не знал, что в Украине её тоже употребляют. :)
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
значит он врал, когда говорял "я не лох, мне уже 42 года"?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Zhikharev Dmitry, ну почему сразу "врал"? Может, человек просто приплюсовал к возрасту 9 месяцев внутриутробного рвзвития? Может, он ведёт отсчёт возраста с момента оплодотворения? :)
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