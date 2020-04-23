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23 апреля • обновлено в 11:04
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Бабкина впервые вышла на связь после комы: певица позвонила сыну

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Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, впервые после комы вышла на связь и позвонила своему сыну.

Об этом в комментарии РИА Новости рассказал исполнительный директор театра "Русская песня" Антон Собянин.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Instagram @ngbabkina

В частности, Собянин опроверг сообщения о том, что 70-летняя артистка не может говорить. По его словам, Бабкина звонила своему сыну.

"Надежда Георгиевна в сознании, она говорить может. Ей это пока трудно, но она позвонила самому близкому человеку – сыну, все хорошо", – заявил исполнительный директор.

Надежда Бабкина

Надежда Бабкина

Instagram @ngbabkina

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Надежда Бабкина заразила личного водителя и его семью коронавирусом. Об этом сообщил ее коллега по шоу на Первом канале Александр Васильев.

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Автор
Анна Михно
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Тег
Новости России
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