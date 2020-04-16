Бабкина обратилась к врачам в Коммунарке с неожиданной просьбой: подробности

Анна Михно Люди 11:13, 16.04.2020 Обновлено: 11:16, 16.04.2020

Российская певица Надежда Бабкина, которая была госпитализирована в больницу в Коммунарке с обширной двусторонней пневмонии, обратилась к врачам с просьбой – перевести ее в другой госпиталь.

Об этом пишет издание МК.

Надежда Бабкина
spletnik.ru

Так, сообщается, что, несмотря на все еще тяжелое состояние, знаменитость не захотела больше оставаться в Коммунарке и попросила, чтобы ее перевезли в "звездный" военный госпиталь, в котором в свое время проходили лечение многие артисты, среди которых Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина.

Известно, что в госпитале Бабкина лежит в отдельной палате. Журналисты также узнали, что там выделили целый многоэтажный корпус для больных коронавирусом.

Надежда Бабкина
eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.

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