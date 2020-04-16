Бабкина обратилась к врачам в Коммунарке с неожиданной просьбой: подробности

Российская певица Надежда Бабкина, которая была госпитализирована в больницу в Коммунарке с обширной двусторонней пневмонии, обратилась к врачам с просьбой – перевести ее в другой госпиталь.

Об этом пишет издание МК.

Надежда Бабкина spletnik.ru

Так, сообщается, что, несмотря на все еще тяжелое состояние, знаменитость не захотела больше оставаться в Коммунарке и попросила, чтобы ее перевезли в "звездный" военный госпиталь, в котором в свое время проходили лечение многие артисты, среди которых Иосиф Кобзон, Лидия Федосеева-Шукшина.

Известно, что в госпитале Бабкина лежит в отдельной палате. Журналисты также узнали, что там выделили целый многоэтажный корпус для больных коронавирусом.

Надежда Бабкина eg.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.