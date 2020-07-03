Бабкина о творчестве Maruv: ужасно, напоминает болезнь – импотенцию в голове

Советская и российская певица Надежда Бабкина раскритиковала песню украинской певицы Maruv под названием "Новая сила киски".

Так, в эфире YouTube-шоу "Музыкалити", артистка заявила, что данная композиция подошла бы для ночного клуба, ведь музыка в ней неплохая, но текст она считает "ужасным". Отметим, что в песне звучат такие слова: "Почитай вслух мою киску, она как ириска. Возьми меня, я близко, здесь вовсе не кисло... Моя киска без прописки, налей мне виски" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Надежда Бабкина скриншот с видео

"Песня может спокойно звучать в клубах, под нее можно отрываться. Хорошая ритмическая основа в ней, хороший бас, но текст – ужасный. Куда мы катимся? Раньше и поэзия была и слова достойные, эти песни могли идти на века. Но данная композиция не может идти на века. Лучше бы вокализмом брала. Поэтому мне нравится только музыка, с поэзией там все отдыхает", – высказалась певица.

Также Бабкина добавила, что, по ее мнению, когда делают много акцентов в песнях на эротике и сексе – это болезнь.

"Когда много акцентов делают на вот эти эротики, на секс, мне напоминает болезнь общества.Видать уже никто не может, и надо как-то себя возбуждать. То есть полная импотенция... еще и в голове", – подытожила певица.

Надежда Бабкина в шоу "Музыкалити" скриншот с видео

Отметим, что песню "Новая сила киски" Maruv исполнила в рамках своего нового провокационного проекта "Шлакоблочина" вместе с рэпером Kyivstoner.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Надежда Бабкина, которая в марте 2020 года была госпитализирована с тяжелой формой коронавируса, рассказала об ощущениях во время перенесенной комы.