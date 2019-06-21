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Бабкин впервые показал новорожденного сына: милое фото

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Популярный украинский певец Сергей Бабкин, который 18 июня в четвертый раз стал отцом, показал фото своего новорожденного сына.

На снимке, который музыкант разместил на своей странице в Instagram, он позировал вместе с супругой Снежанной.

Снежанна и Сергей Бабкины

Снежанна и Сергей Бабкины

Tv.ua

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Пользователям сети очень понравилось фото. Они оставили множество позитивных комментариев и поздравлений родителям. Отметим, что Сергей и Снежана воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Сергея Бабкина от первого брака есть сын Илья.

Напомним, что с будущей супругой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008 года пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой.

“Я мріяв про хлопчика. Це чесно. Думав про нього, яким він буде. А все почалося чотири роки тому, коли Снєжка побачила сон. Вона плавала у відкритому океані, й поруч з нею з глибини почало щось підійматися на поверхню. Виринув хлопчик. Він був повністю білий. Волосся та шкіра, як у янгола. Вона спитала його: "Хто ти?", а він відповів: "Я твій" і назвав своє ім’я. І воно дуже несподіване і неймовірно красиве. Музичне, поетичне, співоче, ліричне та історичне. Можу сказати тільки те, що воно має древньоєврейське і древньогрецьке походження.” Повне iнтерв’ю в профiлi 👆🏻 Photo: @catrin_nikola MUA: @lyanayarygina Hair: @makeupmeacademy Producing: @esilep @jetsetterua ❤️

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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Персона
Сергей Бабкин
Место
Украина
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