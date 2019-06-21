Бабкин впервые показал новорожденного сына: милое фото

Популярный украинский певец Сергей Бабкин, который 18 июня в четвертый раз стал отцом, показал фото своего новорожденного сына.

На снимке, который музыкант разместил на своей странице в Instagram, он позировал вместе с супругой Снежанной.

Снежанна и Сергей Бабкины Tv.ua

Пользователям сети очень понравилось фото. Они оставили множество позитивных комментариев и поздравлений родителям. Отметим, что Сергей и Снежана воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Сергея Бабкина от первого брака есть сын Илья.

Напомним, что с будущей супругой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008 года пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.

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