Бабкин впервые показал новорожденного сына: милое фото

Популярный украинский певец Сергей Бабкин, который 18 июня в четвертый раз стал отцом, показал фото своего новорожденного сына.
На снимке, который музыкант разместил на своей странице в Instagram, он позировал вместе с супругой Снежанной.
Снежанна и Сергей Бабкины
Tv.ua
Пользователям сети очень понравилось фото. Они оставили множество позитивных комментариев и поздравлений родителям. Отметим, что Сергей и Снежана воспитывают двоих детей: дочь Веселину и сына Артура. Также у Сергея Бабкина от первого брака есть сын Илья.
Напомним, что с будущей супругой Снежаной Сергей Бабкин познакомился в 2007 году. В мае 2008 года пара обвенчалась, а в марте 2009-го они официально стали мужем и женой.
“Я мріяв про хлопчика. Це чесно. Думав про нього, яким він буде. А все почалося чотири роки тому, коли Снєжка побачила сон. Вона плавала у відкритому океані, й поруч з нею з глибини почало щось підійматися на поверхню. Виринув хлопчик. Він був повністю білий. Волосся та шкіра, як у янгола. Вона спитала його: "Хто ти?", а він відповів: "Я твій" і назвав своє ім’я. І воно дуже несподіване і неймовірно красиве. Музичне, поетичне, співоче, ліричне та історичне. Можу сказати тільки те, що воно має древньоєврейське і древньогрецьке походження.” Повне iнтерв’ю в профiлi 👆🏻 Photo: @catrin_nikola MUA: @lyanayarygina Hair: @makeupmeacademy Producing: @esilep @jetsetterua ❤️
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.
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