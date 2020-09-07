Бабкин с женой вылечились от коронавируса

Украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной вылечились от коронавируса.

Об этом музыкант сообщил на своей странице в Instagram. Отметим, что первой выздоровела любимая знаменитости, а через несколько дней и артист получил отрицательный результат на COVID-19.

"Выхожу с затмения, открываясь всем телом солнцу! Дорогие мои, будьте здоровы! Берегите себя и своих близких! Статистика растет, вирус очень коварен, подлый и хитрый. Испытал на себе", – подчеркнул Бабкин.

Сергей Бабкин с женой Снежаной. Instagram Сергея Бабкина

Напомним, первой заболела жена певца. 24 августа у нее поднялась высокая температура, а позже начало ломить тело, появилось жжение в области груди и пропало обоняние. У Сергея появились первые симптомы через несколько дней.

Бабкин сообщил, что излечился от коронавируса. Instagram Сергея Бабкина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что резидент Comedy Club Гарик Харламов заразился коронавирусом. Помощник артиста Дмитрий отреагировал на слухи и сообщил, что шоумен получил отрицательный результат теста на COVID-19.