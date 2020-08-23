Бабкин об измене жене: я отнекивался и кричал, а потом вымаливал прощение на коленях

Популярный украинский певец Сергей Бабкин решился на откровенное признание о том, что изменял жене.

Об этом он рассказал в YouTube-проекте Маши Ефросининой "Экзамен". По словам артиста, их брак со Снежаной оказался на грани разрыва после того, как группа 5'nizza окончательно распалась (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я сделал жене очень больно. Этому прощения нет. Я как мужчина очень сильно налажал. Это было на третьем году нашей совместной жизни. Группа 5'nizza распалась и я стал сольным исполнителем – начал частенько уезжать на гастроли. Я приехал домой и Снежана мне говорит: "Я видела сон, что ты сидишь посреди комнаты, а вокруг тебя очень много кукол Барби. А ты сидишь и пожимаешь плечами. Это правда?" Я, конечно же, сказал, что это все бред. Я отнекивался, разозлился, кричал даже. А вечером мылся в ванной и начал сильно рыдать. Снежана спокойно зашла, увидела все и вышла", – поделился Бабкин.

Сергей Бабкин откровенно рассказал об измене жене (Instagram Сергея Бабкина)

Артист также заявил, что после этого инцидента его жена начала собирать вещи и хотела уйти от него, но он остановил любимую.

"Я вымаливал прощения на коленях. Конечно же, со слезами, останавливал, умолял дать время. Говорил: пожалуйста, надо что-то придумать, так нельзя, я все исправлю..." – рассказал он.

Сергей Бабкин с женой Снежаной (Instagram Сергея Бабкина)

К слову, по словам Бабкина, их брак со Снежаной спас "загадочный хозяин".

"Уходя, Снежана забежала в ванную, а она была полна воды. А я, когда ухожу из дома, всегда перекрываю воду. Вода начала вытекать, Снежана вытащила пробку и принялась вытирать пол тряпкой. Устала, стала, начала тяжело дышать и не понимала, что происходит. Тогда почувствовала, что за ней стоит что-то, и говорит: "Что вы делаете? Что же вы такое делаете?". И она села на чемоданы и успокоилась", – подытожил Бабкин.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети появились интимные фото Сергея и Снежаны Бабкиных. Артист с супругой снялись в откровенной фотосессии.