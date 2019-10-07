"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото.

Так, на них она засветила пышную голую грудь. Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Астафьева также объяснила, почему она раздевается на камеру.

Даша Астафьева Фото из Instagram

"Почему я раздеваюсь? Здесь можно говорить вечность. Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь и я скажу, получилось ли это у вас", — написала Астафьева.

Соблазнительная Даша Астафьева Фото из Instagram

Даша Астафьева засветила голую грудь Фото из Instagram

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Даша Астафьева в пикантной фотосессии Фото из Instagram

Даша Астафьева показала голую грудь Фото из Instagram

Поклонники пришли в восторг от новых публикаций звезды. Они засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Даша Астафьева засветила голую грудь Фото из Instagram

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Полуобнаженная Даша Астафьева Фото из Instagram

Даша Астафьева в сексуальном белье Фото из Instagram

Даша Астафьева засветила голую грудь Фото из Instagram

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Даша Астафьева показала голую грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева привела в восторг поклонников чувственной фотосессией для выпуска мужского глянца Playboy, где она позировала голая в кровати.

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