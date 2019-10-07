Главная Новости
7 октября • обновлено в 11:08
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру

2.1т Читать материал на украинском

Украинская секс-бомба, певица и актриса Даша Астафьева порадовала поклонников новыми откровенными фото.

Так, на них она засветила пышную голую грудь. Соответствующие снимки звезда опубликовала на своей странице в Instagram. Отметим, что Астафьева также объяснила, почему она раздевается на камеру.

Даша Астафьева

Даша Астафьева

Фото из Instagram

"Почему я раздеваюсь? Здесь можно говорить вечность. Потому что у меня это получается. Потому что это сложно, и "или дано, или нет". Хотите поспорить? Просто разденьтесь и я скажу, получилось ли это у вас", — написала Астафьева.

Соблазнительная Даша Астафьева

Соблазнительная Даша Астафьева

Фото из Instagram

Даша Астафьева засветила голую грудь

Даша Астафьева засветила голую грудь

Фото из Instagram

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Даша Астафьева в пикантной фотосессии

Фото из Instagram

Даша Астафьева показала голую грудь

Даша Астафьева показала голую грудь

Фото из Instagram

Новости
"Мужика вам надо!" Чехова вызвала ажиотаж в сети голым фото

Поклонники пришли в восторг от новых публикаций звезды. Они засыпали ее комплиментами.

"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру
"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру
"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру
"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру
"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру
"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру
"Аж вспотел!" Астафьева показала голую грудь на камеру

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Даши Астафьевой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Даша Астафьева засветила голую грудь

Даша Астафьева засветила голую грудь

Фото из Instagram

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Даша Астафьева сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Полуобнаженная Даша Астафьева

Полуобнаженная Даша Астафьева

Фото из Instagram

Даша Астафьева в сексуальном белье

Даша Астафьева в сексуальном белье

Фото из Instagram

Даша Астафьева засветила голую грудь

Даша Астафьева засветила голую грудь

Фото из Instagram

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Даша Астафьева продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Даша Астафьева показала голую грудь

Даша Астафьева показала голую грудь

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева привела в восторг поклонников чувственной фотосессией для выпуска мужского глянца Playboy, где она позировала голая в кровати.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Персона
Даша Астафьева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Старая корова и еще дура
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel