"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику

Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали из-за новой фотографии, на которой она показала лицо вблизи.

Так, селфи знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских Instagram @kamenskux

На фото Каменских позирует с ярким макияжем.

"Начинай утро с улыбки – и твой день станет невероятно счастливым!", – такой подписью сопроводила певица свою фотографию.

Примечательно, что в комментариях пользователи принялись обсуждать слишком яркий мейк-ап звезды. Стоит отметить, что он пришелся не по вкусу многих подписчикам.

"Аж страшно стало, как на глаза посмотришь", "Слишком сильно отфотошопила", "Макияж очень страшный", "Неудачный макияж, мне не очень", "Перебор", "Стареет Настя", "Это ты?", – писали пользователи под новым снимком.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

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