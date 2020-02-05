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7 февраля • обновлено в 08:16
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"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику

20.7т
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Украинскую певицу Настю Каменских раскритиковали из-за новой фотографии, на которой она показала лицо вблизи.

Так, селфи знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram @kamenskux

Новости
"А где трусы?" Настя Каменских озадачила новым фото

На фото Каменских позирует с ярким макияжем.

"Начинай утро с улыбки – и твой день станет невероятно счастливым!", – такой подписью сопроводила певица свою фотографию.

Примечательно, что в комментариях пользователи принялись обсуждать слишком яркий мейк-ап звезды. Стоит отметить, что он пришелся не по вкусу многих подписчикам.

"Аж страшно стало, как на глаза посмотришь", "Слишком сильно отфотошопила", "Макияж очень страшный", "Неудачный макияж, мне не очень", "Перебор", "Стареет Настя", "Это ты?", – писали пользователи под новым снимком.

"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику
"Аж страшно": Каменских показала лицо вблизи и нарвалась на критику

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Михно
Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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Гоша Злой
Гоша Злой
ну и бровище... жах
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