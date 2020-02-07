"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой

Популярная певица Светлана Лобода поделилась трогательными фотографиями с младшей дочкой Тильдой.

Так, соответствующие фото были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Светлана Лобода Instagram @lobodaofficial

На снимках Светлана и Тильда сфотографированы во время отдыха на пляже. На одном из фото Лобода трогательно целует дочку.

"Рай здесь... и он на земле", – подписала фото звезда.

Светлана Лобода с дочкой Тильдой Instagram @lobodaofficial

На других фотографиях артистка позирует рядом с Тильдой. Правда, лицо девочки певица до сих пор не показывает.

Светлана Лобода с дочкой Тильдой Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода с дочкой Тильдой Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода с дочкой Тильдой Instagram @lobodaofficial

Поклонники, которым не так часто удается увидеть младшую дочь Светланы, пришли в восторг от новых фото.

Кроме того, многие фанаты отметили и шикарную фигуру Лободы:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.

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