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8 февраля • обновлено в 07:41
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"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой

5.3т
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Популярная певица Светлана Лобода поделилась трогательными фотографиями с младшей дочкой Тильдой.

Так, соответствующие фото были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Новости
"Секси красотка": Лобода восхитила сеть соблазнительным фото в купальнике

На снимках Светлана и Тильда сфотографированы во время отдыха на пляже. На одном из фото Лобода трогательно целует дочку.

"Рай здесь... и он на земле", подписала фото звезда.

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Instagram @lobodaofficial

На других фотографиях артистка позирует рядом с Тильдой. Правда, лицо девочки певица до сих пор не показывает.

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Светлана Лобода с дочкой Тильдой

Instagram @lobodaofficial

Поклонники, которым не так часто удается увидеть младшую дочь Светланы, пришли в восторг от новых фото.

"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой

Кроме того, многие фанаты отметили и шикарную фигуру Лободы:

"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой
"Аж мурашки": Лобода растрогала редкими фото с младшей дочкой Тильдой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода вызвала споры фотосессией в купальнике с кожаным верхом. Некоторые посоветовали ей худеть в области бедер, так как певицу снимали с неудачного ракурса.

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Автор
Анна Михно
Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Цю хвойду нужно лешить гражданства!!!оно позорит Украину!!!!!
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Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Вмжу только Ж... и друг е части тела как бы мамы.
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