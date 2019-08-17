"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак во время отдыха со своим возлюбленным Константином Богомоловым смутила поклонников новым снимком.

Она решила подшутить над пользователями, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию со вполне реалистичной иллюзией голой груди.

Собчак позировала на палубе в майке телесного цвета, которая идеально сливалась с кожей. Поверх журналистка накинула сарафан, который ей явно не по размеру. В результате создалось впечатление, что под платьем нет нижнего белья.

Ксения Собчак на фото с иллюзией голой груди instagram /xenia_sobchak

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Телеведущая знала, что поклонники клюнут на такой трюк. "В руках ветер не удержать. Все увеличили фотку", – спросила она у пользователей.

И действительно, в комментариях многие написали, что с первого раза увидели совсем не то, что было на самом деле.

"Аж мир перевернулся. Настолько показалось", "Я уж думала, голая под платьем, даже глаза протерла", "Ох ты ж фото какое. Даже я, человек не запущенный, по началу смутилась", "Собчак, ты чего народ с ума сводишь", "Тема си*ек не раскрыта", "Показалось", – отреагировали поклонники.

Собчак на палубе instagram /xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая официально разошлась с мужем Максимом Виторганом в марте 2019 года. Незадолго до этого к любовному треугольнику Богомолов / Собчак / Виторган было приковано внимание на фоне скандала вокруг предполагаемого романа нынешней парочки.

Ксения и Константин долгое время после этого старались не афиширивать отношения. Однако летом парочка начала баловать поклонников совместными фото, не оставляющими никаких сомнений в этом. Недавно появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года. На этой почве телеведущую даже заподозрили в беременности.

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