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"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью

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Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак во время отдыха со своим возлюбленным Константином Богомоловым смутила поклонников новым снимком.

Она решила подшутить над пользователями, опубликовав на своей странице в Instagram фотографию со вполне реалистичной иллюзией голой груди.

Собчак позировала на палубе в майке телесного цвета, которая идеально сливалась с кожей. Поверх журналистка накинула сарафан, который ей явно не по размеру. В результате создалось впечатление, что под платьем нет нижнего белья.

Ксения Собчак на фото с иллюзией голой груди

Ксения Собчак на фото с иллюзией голой груди

instagram /xenia_sobchak

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Телеведущая знала, что поклонники клюнут на такой трюк. "В руках ветер не удержать. Все увеличили фотку", – спросила она у пользователей.

И действительно, в комментариях многие написали, что с первого раза увидели совсем не то, что было на самом деле.

"Аж мир перевернулся. Настолько показалось", "Я уж думала, голая под платьем, даже глаза протерла", "Ох ты ж фото какое. Даже я, человек не запущенный, по началу смутилась", "Собчак, ты чего народ с ума сводишь", "Тема си*ек не раскрыта", "Показалось", – отреагировали поклонники.

"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью
"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью
"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью
"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью
"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью
"Аж глаза протерла": Собчак озадачила поклонников "голой" грудью
Собчак на палубе

Собчак на палубе

instagram /xenia_sobchak

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая официально разошлась с мужем Максимом Виторганом в марте 2019 года. Незадолго до этого к любовному треугольнику Богомолов / Собчак / Виторган было приковано внимание на фоне скандала вокруг предполагаемого романа нынешней парочки.

Ксения и Константин долгое время после этого старались не афиширивать отношения. Однако летом парочка начала баловать поклонников совместными фото, не оставляющими никаких сомнений в этом. Недавно появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года. На этой почве телеведущую даже заподозрили в беременности.

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Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Тег
шоу-бизнес
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